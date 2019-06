Deze kudde olifanten is foutgeparkeerde wagens in natuurreservaat beu Redactie

29 juni 2019

Vervelend, een foutgeparkeerde wagen die de weg blokkeert. Ook deze kudde olifanten van het Corbett Tiger in India zijn het beu. Toeristen hadden zich geparkeerd op een plek waar dat niet was toegestaan, omdat het een belangrijke doorgaan is voor olifantenkuddes. Wanneer je het reservaat bezoekt, is het ten zeerste verboden om de dieren te hinderen - en dus ook om je te parkeren langs zo een belangrijk punt. De olifanten konden er niet mee lachen en duwden de wagens aan de kant. De toeristen komen er enkel met blikschade aan de wagen en een ferme waarschuwing vanaf.