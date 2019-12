Deze koala is de wanhoop nabij, tot zijn reddende engel opduikt: uitgedroogd dier mag hele bidon leegdrinken TT

28 december 2019

12u58

Bron: Instagram 15 Dieren De Australische koala’s blijven bij de grootste slachtoffers van de ontelbare bosbranden die het land nu al weken teisteren. De dieren die vaak geen kant op kunnen, sterven massaal door verbranding of uitdroging, en zoeken wanhopig naar hulp. Eén exemplaar kreeg gisteren gelukkig hulp uit onverwachte hoek.

Fietster Anna Heusler deelde op Instagram beelden van een verwarde en compleet uitgedroogde koala die op de weg naar het groepje wielrenners toe kwam gelopen. Volgens Heusler leek het diertje zelf “om hulp te vragen”. “Hij kwam recht naar me toe toen ik afstapte, waarna hij op mijn fiets kroop en ik hem water gaf.” Op videobeelden is te zien hoe de koala gulzig Anna’s hele bidon met water leegdrinkt. “Dit is het beste wat me ooit is overkomen tijdens een ritje.”

In de Australische deelstaat New South Wales alleen al zijn meer dan 8.000 koala’s gestorven door de aanhoudende bosbranden. Dat is de schatting van de Australische minister van Milieu, Sussan Ley. Het gaat om zo’n 30 procent van het totaal aantal koalaberen in de deelstaat.

“Dat komt omdat 30 procent van het leefgebied van de koala’s is vernietigd”, zei Ley vorige week. “Maar we weten meer zodra de branden zijn geblust”. De minister noemde de koala “een van onze meest iconische soorten”.

In de deelstaten New South Wales, Victoria en South Australia woeden al wekenlang hevige bosbranden. Rond Sydney is de noodtoestand afgekondigd. In de regio worden ook temperatuurrecords gebroken en is de hoogste alarmfase van kracht. In New South Wales bestrijden zo’n 2.500 brandweermannen het vuur.

Tientallen bewoners raakten al gewond en huizen zijn verwoest. Ook zijn er meerdere doden gevallen.

Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 dec. 2019 om 23:48 CET