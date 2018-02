Deze hond zou op de slachtbank eindigen, maar heeft zijn leven te danken aan olympische atlete ep

12 februari 2018

11u46

Bron: USA Today, Instagram, Daily Mail 0 Dieren Toen de Canadase atlete Meagan Duhamel vorig jaar tijdens haar bezoek aan Pyeongchang ontdekte dat jaarlijks 2 miljoen honden op het bord van de Zuid-Koreanen belandden, brak haar hart. Ze redde toen Mootea van de dood en nam het diertje mee naar huis. Ook nu tijdens de Olympische Spelen kon de kunstschaatster het niet laten om een hond te adopteren. Maar daar stopt het niet, Meagan zal zich ook na de Spelen blijven inzetten tegen de consumptie van hondenvlees in Zuid-Korea.

De consumptie van hondenvlees is heel normaal in Zuid-Korea, maar het zorgt voor heel wat ophef bij de westerse atleten. Zo was ook Meagan Duhamel helemaal in shock toen ze de waarheid achter de hondenkwekerijen ontdekte. Vorig jaar in februari bezocht ze het land als voorbereiding op de Olympische Spelen, toen heeft ze zich over een mini-teckel ontfermd. Ze adopteerde Mootea via de organisatie Free Korean Dog. En woont sindsdien bij haar en haar familie. Nu zal ze na de Olympische Spelen nog een hond mee naar huis nemen. Maar dit beestje zal niet bij haar wonen. Aan de Britse krant The Sun vertelde de atlete: “Ik heb de luxe niet om nog een hond op mijn klein appartementje te houden. Hoe graag ik het ook zou willen.”

De Duhamel heeft ook de andere atleten aangemoedigd om een hond te adopteren.

Lagere omzet

Soep met hondenvlees wordt geserveerd in verschillende restaurants dichtbij het Olympisch dorp in Zuid-Korea ondanks een oproep van de overheid aan de uitbaters om te stoppen met de verkoop van het gerecht tijdens de Spelen. Er zijn 12 restaurants die hondenvlees serveren in Pyeongchang, maar slechts twee chefs hebben de gerechten volledig van het menu geschrapt. Enkele uitbaters hadden het vlees vervangen door varkens- of geitenvlees, maar zagen hun omzet serieus krimpen. Daarom plaatsten ze het opnieuw op het menu.

Lokaal regeringdslid Lee Yong-Bea heeft verklaard dat de uitbaters verplicht werden om uithangborden die reclame maakten voor hondenvlees vervangen moesten werden door neutrale borden om buitenlandse bezoekers niet te choqueren. "Maar we hebben veel klachten gekregen van uitbaters dat ze niet genoeg meer verdienden om rond te komen."

Geen verbod

Duhamel wil nu met de organisatie Humane Society International samenwerken

om de strijd tegen de consumptie van hondenvlees in het land tegen te gaan. Eerder deze week heeft de organisatie 90 honden van een boerderij gered nadat ze de eigenaar wisten te overtuigen om te stoppen met zijn activiteiten. De honden leefden op een boerderij op slechts 40 minuten rijden van het Olympisch dorp. Elk jaar worden ongeveer 2 miljoen honden geconsumeerd in Zuid-Korea. Ook al veroordeelt de overheid de consumptie ervan, toch is de handel in hondenvlees er niet verboden.

My new pup Mr Kim Mootae !! I've adopted him from @freekoreandogs while I'm here in #Korea for #4contsfigure #pyeongchang2018 #puppy 🐶❤ Een foto die is geplaatst door null (@meaganduhamel) op 18 feb 2017 om 00:26 CET