Deze gorilla loopt als mens omdat hij zijn handen niet wil vuilmaken IVI

19 maart 2018

09u35

Bron: KameraOne 17

Louis, de gorilla van de Philadelphia Zoo, houdt van hygiëne. Daarom loopt Louis vaak rechtop. Gorilla's doen dat wel vaker - om eten te nemen, bijvoorbeeld - maar dat duurt meestal maar enkele seconden. De 18-jarige Louis loopt echter wel vaker én langer zo rond "om het eten in zijn handen niet vuil te maken", zo zegt Michael Stern, de verzorger van de apen in de dierentuin. "Als Louis tomaten of een andere snack in zijn handen heeft, loopt hij liever rechtop." De verzorgers hebben zelfs touwen gespannen over modderplassen in zijn verblijf, zodat Louis te allen tijde de modder kan vermijden door over de touwen te klauteren.