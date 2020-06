Deze dieren worden het vaakst doodgereden in Europa Erik Kouwenhoven

23 juni 2020

06u57

Bron: AD.nl 0 Dieren In heel Europa sterven per jaar zo’n 194 miljoen vogels en 29 miljoen zoogdieren door wegverkeer. Dat blijkt uit een analyse van het Centre for Environmental and Marine Studies (CESAM) in Lissabon.

Het instituut komt tot deze uitkomst na het bestuderen van 90 zogenaamde ‘roadkill’ overzichten uit 24 Europese landen. In totaal ging het om 423 vogelsoorten en 212 zoogdiersoorten. De resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Ecology and Environment.



Uit het gebundelde rapport blijkt dat de merel het vaakst onder een autoband eindigt, met gemiddeld 11,94 dode exemplaren per kilometer snelweg per jaar. De merel wordt direct gevolgd door de dwergvleermuis (1,76 slachtoffers per kilometer per jaar). De risico’s verschillen overigens per land: de wegen in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië zijn het dodelijkst voor dieren, aldus het onderzoek.



Volgens ecoloog en co-auteur Manuela Gonzalez-Suarez behoort de ‘wegdichtheid’ in Europa tot de hoogste ter wereld, met 50 procent van het continent binnen 1,5 kilometer van een verharde weg of spoorlijn. “Wegen vormen daarom een ​​grote bedreiging voor dieren in het wild en er zijn aanwijzingen dat dit tot gevolg zou kunnen hebben dat sommige soorten volledig verdwijnen.”

Bedreigd in voortbestaan

Bij de vogels wordt de hazelhoen het meest door aanrijdingen bedreigd in zijn voortbestaan. Ook de slangenarend en de Noordse boszanger lijden verhoudingsgewijs veel onder het autoverkeer, aldus de onderzoekers. Bij de zoogdieren eindigen de roodbruine eekhoorn en enkele soorten molratten het vaakst als ‘roadkill’.

