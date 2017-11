Deze "buitenaardse vogels" veroorzaken paniek in India sam

23u50

Bron: The Hans India 0

In India hebben enkele bouwvakkers een stel vreemde vogels gefilmd tijdens werken op een scheepswerf in havenstad Visakhapatnam. De vogels zaten boven een toilet dat werd opengebroken. Op videobeelden is te zien hoe de dieren rechtop stonden en hen aanstaarden met grote, donkere ogen. De beelden gingen viraal en veroorzaakten paniek in het land, schrijft de krant The Hans India. Sommige kijkers spraken van "humanoïde aliens" omdat de vogels rechtop stonden. De werklui gaven de dieren fruit en groenten, maar de vogels lieten dat eten onaangeroerd. Niet verwonderlijk, want volgens kenners gaat het om jonge kerkuilen. En dat zijn roofdieren.

rv