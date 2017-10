Deze beroemde pinguïn uit Japanse dierentuin stierf aan zijde van grote liefde: een kartonnen reclamebord aja

Bron: Metro.co.uk, Daily mail 0 Twitter/tobuzoo7 Dieren Grape-kun, een oude pinguïn uit de Tobu Zoo in Japan, was een echte celebrity in de dierentuin omdat hij verliefd werd op een kartonnen reclamebord van het anime-tekenfilmfiguurtje Hululu. De verzorgers van de pinguïn hebben nu laten weten dat het dier is gestorven aan de zijde van zijn kartonnen vriendin.

Twintig jaar, zo oud is Grape-kun geworden. De pinguïn zal gemist worden door zijn verzorgers en de verschillende bezoekers van de Tobu Zoo in Japan. Het overleden dier was dan ook niet zo maar één van de vele dieren in de dierentuin, hij was een echte celebrity in de Tobu Zoo.



In april werd er voor een reclamecampagne in het verblijf van Grape-kun een uitgesneden kartonnen bord gezet van een anime-tekenfilmfiguurtje met de naam Hululu. Vanaf dat moment merkten de verzorgers een verandering in het gedrag van de pinguïn. Hij staarde constant naar het kartonnen bord, dat op een grote steen was geplaatst.

"Slaapwel lieve prins"

Na een tijdje moesten de verzorgers Hululu soms even wegnemen zodat de pinguïn zou eten in plaats van altijd maar te staren. Telkens wanneer het kartonnen bord werd verwijderd, was Grape-kun immens verdrietig.



Zo werd de pinguïn na een tijdje bekend over heel de wereld. Het tragische nieuws van de dood van Grape-kun komt bij verschillende fans dan ook hard aan. De dierentuin zorgde voor een kleine gedenkplaats waar ook het kartonnen reclamebord een plaats kreeg. "Slaapwel lieve prins", schreef een bedroefde fan op Twitter.