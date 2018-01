Deze beer raakte gewond bij hevige bosbrand en krijgt dankzij ongewone therapie tweede kans Koen Van De Sype

26 januari 2018

14u26

Bron: California Department of Fish and Wildlife 0 Dieren Een beer die vorige maand gewond raakte bij de grootste bosbrand die de Amerikaanse staat Californië ooit kende, is aan een nieuw leven begonnen. Haar poten waren zwaar verbrand door het vuur, maar met een ongewone therapie kwam ze er toch weer bovenop.

Het California Department of Fish and Wildlife deelde deze week foto’s van het herstel van het dier op zijn site. De berin werd op 9 december gevonden in de volière van een tuin in Ojai. Ze werd verdoofd en een dierenarts stelde vast dat haar poten er erg aan toe waren. Ze werd zo snel mogelijk naar een speciale instelling in Rancho Cordova gebracht voor een ongewone behandeling.

Zoetwatervis

Dierenarts Deana Clifford had enkele weken daarvoor van collega Jamie Peyton van het UC Davis Veterinary Teaching Hospital gehoord dat die zich interesseerde voor brandwonden bij dieren en graag aan de slag ging met een nieuwe techniek: een zelfgemaakte zalf en de huid van de tilapia - een tropische zoetwatervis – die ze met een speciaal proces wist te steriliseren. Vissenhuid bevat collageen en wordt onder meer in Brazilië vaak gebruikt, zelfs voor menselijke brandwonden. In de Verenigde Staten is de techniek echter nog niet goedgekeurd door de Food and Drug Administration. (lees hieronder verder)

De dierenartsen opereerden de berin en hechtten de vissenhuid op haar wonden. Daarop werden de poten van het dier nog eens omzwachteld. “We hoopten dat de vissenhuid zo lang mogelijk op zijn plaats zou blijven zitten en als een tweede huid zou dienen. Dat zou het herstel bespoedigen”, aldus Peyton. (lees hieronder verder)

Op 22 december kwamen nog een tweede berin en een poema binnen in het centrum met dezelfde verwondingen. Zij kreeg dezelfde behandeling. De tweede berin bleek ook zwanger en dat maakte dat de wetenschappers zich moesten haasten om de dieren er zo snel mogelijk weer uit te kunnen zetten. Zodat het wijfje niet in gevangenschap zou moeten bevallen, want dan zou ze haar kleintje kunnen verstoten.

Territoria

Vorige week woensdag was het dan eindelijk zo ver. Omdat hun originele territoria vernietigd waren door de bosbranden, zochten de wetenschappers twee nieuwe plekken voor de beren die aan de juiste criteria voldeden. Ze bouwden ook een schuilplaats, waar de dieren rustig konden bijkomen. En daar kunnen ze nu aan een nieuw leven beginnen. Ze zullen in de toekomst met een chip gevolgd worden.