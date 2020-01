Deze 10 vogels werden afgelopen weekend meest gespot tijdens grote vogeltelling KVDS

27 januari 2020

13u09

Bron: Belga 0 Dieren Er heeft een recordaantal mensen deelgenomen aan het ‘Grote Vogelweekend’ van Natuurpunt. Maar liefst 40.823 liefhebbers telden 764.541 vogels in 23.987 tuinen. Volgens de eerste resultaten was de koolmees net als in 2018 de meest gespotte vogel, vóór de huismus en de kauw.

"We wisten op voorhand dat de meeste winterse vinken en lijsters het al voor bekeken hielden. De koolmees was dan ook een verwachte winnaar", aldus Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt. Voor de koolmees is het nog maar de tweede keer dat hij de lijst aanvoert. De huismus bezet de tweede plaats, net voor de kauw.

Achteruitgang

Met gemiddeld 23 vogels van 8 soorten per tuin zet de achteruitgang van het aantal vogels zich wel door. In 2019 waren er 24 vogels van 9 soorten per tuin. Dat zegt echter niets over de trend van die soorten op nationale of Europese schaal. Het verschijnen van vogels in de tuin is vooral weer- en voedselgerelateerd.





"Vogels komen vooral naar de tuin bij grote honger en bij gebrek aan voedsel in de natuur”, klinkt het. Mogelijk speelt nu een combinatie: minder vogels én almaar zachtere winters. (lees hieronder verder)

De grootste verliezer van 2019, de merel, behield dit keer zijn 8ste plaats. De jongste drie jaar waren dramatisch door herhaalde uitbraken van het usutuvirus, dat ook andere soorten trof. "In 2019 was er geen merkbare uitbraak van het virus en nu werd de merel alweer in 75 procent van de tuinen opgemerkt. Vorig jaar bracht de crash hem naar 72 procent. Die toename kan deels het gevolg zijn van meer aanvoer van wintermerels uit het noorden, maar laat het in de eerste plaats een verademing zijn dat de soort niet nog verder wegzakte."

Het was de 21ste keer dat er vogels geteld werden. Vorig jaar was er ook al een recordaantal vogeltellers: 36.488. Dat record is dus dit jaar meteen verbroken. “Het Grote Vogelweekend is daarmee de grootste publiekscampagne van Natuurpunt en de tellingen lopen nog volop binnen”, aldus Driessens.

De top 10 in Vlaanderen (tussen haakjes de plaats in 2019)

1. (4) Koolmees

2. (3) Huismus

3. (2) Kauw

4. (1) Vink

5. (6) Pimpelmees

6. (5) Houtduif

7. (7) Turkse tortel

8. (8) Merel

9. (10) Ekster

10. (11) Roodborst.