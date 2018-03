Defensie: "Mechelse herder Duco zal geen spuitje krijgen” KVDS

09 maart 2018

09u59 0 Dieren Het Belgische leger is niet van plan om de Mechelse herder Duco een spuitje te geven. Dat zegt het in een reactie op de Facebookpost van een man die een reddingsactie voor de hond opstartte. Richard Lemache vertelde daarin dat Duco na 9 jaar trouwe dienst geëuthanaseerd zou worden als niemand het dier wilde adopteren.

"Enkel honden die gevaarlijk zouden zijn voor de samenleving of te ziek zijn, kunnen een spuitje krijgen", aldus Defensie. "Voor alle andere dieren zoeken we een warme thuis. Meerdere keren per jaar worden ze medisch gecontroleerd. Als blijkt dat ze niet meer voldoen voor hun werk – en dat staat los van hun leeftijd – zijn er drie mogelijkheden. Als het dier gezond en wel is, gaat het in de meeste gevallen mee naar huis bij zijn baasje. Als die daar geen plaats voor heeft – zoals bij Duco – zoeken we een andere militair die het dier wil opvangen. We denken pas als euthanasie als de hond niet geschikt zou zijn voor de samenleving.”

Dapper

“Hij is een geweldige hond”, schreef Lemache op Facebook in de hoop een adoptiegezin te vinden voor Duco. “Hij heeft jarenlang in het kennel van een kazerne verbleven en deed altijd dapper zijn werk. Hij verdient het om zijn laatste jaren door te brengen bij een gezin dat hem graag ziet. Hij heeft artrose in zijn achterpoten, waardoor hij geen behoefte heeft aan veel ruimte of lange wandelingen. Aan een beetje warmte en comfort heeft hij genoeg. Hij is perfect geschikt voor een familie of iemand die zelf ook al een beetje ouder is.”

Dat hij zijn hele leven in het leger diende, heeft nog extra voordelen. Want Duco is niet agressief en gehoorzaamt perfect. “Hij heeft veel behoefte aan affectie en wil de hele tijd gestreeld worden”, gaat Lemache verder. “Hij is niet dominant, maar is niet gewoon aan contact met andere dieren.”

Wie de hond wil adopteren, kan dat helemaal gratis doen. Duco is ook gechipt en in orde met alle mogelijke vaccinaties. Wie hem in huis neemt, krijgt alle nodige papieren. Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen via een privébericht naar Lemache op Facebook. Intussen is het bericht in 2 dagen tijd al bijna 12.000 keer gedeeld en lijkt er al schot in de zaak te komen. Volgens Lemache zou de man die zich in het leger over de hond ontfermde, een reactie gekregen hebben van een mogelijk adoptiegezin in het dorp waar hij woont. De deal is echter nog niet rond. Hij zal iedereen op de hoogte houden op zijn Facebookpagina.

Richard Lemache ALERTE EUTHANASIE BELGIQUE !!! SAUVEZ DUCO !!! Duco est un berger malinois appartenant à la Défense (armée belge) depuis plus de 9 ans, il va être tout prochainement mis à la retraite car il n'est...

Richard Lemache Duco : adoption en cours. Son maître m'a demandé d'attendre car son chien sera peut-être adopté tout prochainement par quelqu'un de sa ville qui l'a contacté suite à vos nombreux partages (plus de...