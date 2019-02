Deense dog krijgt zo maar even 19 pups: “Ze bleven maar komen” ADN

26 februari 2019

13u04

Een zoete inval zaterdag in het Kingman Animal Hospital in Arizona: Deense dog Cleo beviel er via keizersnede van liefst 19 (!) pups. Mama en kleintjes zijn gezond en wel.

“Zoveel puppy’s ter wereld brengen was echt een teamprestatie”, zegt het personeel van het dierenhospitaal. “We waren in totaal met 11 om de pups warm te krijgen toen ze eruit waren.”



“Normaal gezien krijgt deze hondensoort niet meer dan tien pups per keer”, voegt Erika Agone, de dierenarts die de keizersnede uitvoerde, toe. “In dit geval is dat dus bijna het dubbele. De stroom aan hondjes leek niet te stoppen. Ze bleven maar komen.”