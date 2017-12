Deense dierentuin doodt onbruikbare beren mvdb

15u29

Bron: ANP - Eigen berichtgeving 6 Aalborg Zoo Dieren De dierentuin in het Deense Aalborg heeft zich de woede op de hals gehaald van talloze dierenliefhebbers. De zoo liet via Facebook weten dat het twee gezonde en fitte beren had laten inslapen. Als reden werd opgegeven dat met de beren niet meer viel te fokken.

Met hun 20 en 21 jaar waren ze te oud om nog voor nageslacht te zorgen. Ook doorgeven aan andere dierentuinen was niet aan de orde omdat dergelijke dieren alleen maar de plaats innemen van genetisch waardevolle beren, aldus de verklaring. De gedode beren worden nu voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt. Bij die mededeling zette de dierentuin een mooie foto van een beer.

De kritiek barstte snel los: valse prioriteiten, verkeerde wetenschappelijke interesses, smakeloos, had ze juist betere leefomstandigheden gegeven, barbaars.

Dieren Giraf Marius

EPA De 'overbodige' giraf Marius werd in 2014 gedood in de zoo van Kopenhagen.

In 2014 kwam een andere dierentuin in Denemarken, die van hoofdstad Kopenhagen, in opspraak nadat de achttien maanden oude gezonde giraf Marius werd gedood. De zoo wou zo inteelt voorkomen.

Dierenactivisten hadden tevergeefs geprobeerd om Marius' leven te sparen. De geschoten giraf werd aan de leeuwen in de zoo voogeschoteld, een dierenarts gaf daarbij wetenschappelijke uitleg aan zoo-bezoekers. Vanuit de hele wereld regende het op de sociale media boze reacties.

In de nasleep van de affaire bleken ook de Antwerpse Zoo en Dierenpark Planckendael 'overbodige' dieren die nergens anders heen konden, af te maken. Een charter maakte daar enige tijd later een einde aan.