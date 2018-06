De zomer is een vreselijk seizoen voor veel dieren: duizenden baasjes dumpen hun huisdier in asiel avh

14 juni 2018

11u39 53 Dieren Met het begin van de zomer breekt voor veel huisdieren een vreselijke periode aan. Omdat ze niet meer voor hun huisdier kunnen/willen zorgen wanneer ze op reis vertrekken, dumpen veel baasjes de dieren in een asiel. “Een verschrikkelijk moment voor de dieren”, luidt het bij het Blauwe Kruis van de Kust, dat met een filmpje de mensen wil sensibiliseren.

Elk jaar worden in ons land meer dan 60.000 honden en katten achtergelaten in een asiel. “Die dieren worden al te vaak als consumptieartikelen gezien en niet als levende wezens”, klinkt het bij het Blauwe Kruis van de Kust. “Ze worden gedumpt en soms zelfs zozeer mishandeld dat ze het niet alleen kunnen redden, tot er voor hen een plaats wordt gevonden.”

Om aan al dat dierenleed een eind te proberen stellen, deelt het asiel een filmpje dat mensen bewust moet maken van de problematiek. “De bedroefdheid bij mensen kan al na enkele minuten voorbij zijn maar de impact op dieren zal weken tot maanden aanhouden. Sommigen halen het zelfs niet en laten zich bewust doodgaan.”

“Bezint eer ge begint, een huisdier kies je niet voor even”, is het devies. Hopelijk houden veel nieuwe baasjes die boodschap in het achterhoofd wanneer ze een huisdier in huis nemen.

Andere acties

Het Blauwe Kruis van de Kust zet elk jaar de schouders onder een maatschappelijk project voor dieren. In 2016 lanceerde het asiel een actie om elektrische shockbanden in België te laten verbieden. Ondertussen zijn de ‘e-collars’ aan Waalse kant wettelijk verbannen.

In 2017 lanceerde het Blauwe Kruis van de Kust het project rond “Hitte Brigades”: vrijwilligers die geparkeerde auto’s controleren om achtergelaten dieren op te sporen. Een samenwerking met Stad Oostende en Indigo om tijdens de zomermaanden extra alert te zijn, was het resultaat.