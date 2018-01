De 'wolf' van Tervant is een... hond Dietert Bernaers

23 januari 2018

09u00 0 Dieren Het dier dat een inwoner van Tervant (Beringen) zondagochtend aan zijn huis zag, is niet Naya, de wolvin. Dat blijkt uit de gps-gegevens. "Die geven duidelijk aan dat het dier niet in Tervant is geweest", zegt Jan Loos van Landschap vzw. "Wat we op de foto zien, is allicht een Tsjechoslowaakse wolfhond uit de buurt."

Loos, die met welkomwolf.be een meldpunt heeft voor wolvenspotters, zegt opgelucht te zijn. "Ik vond het al niet oké dat Naya plots de bebouwing zou opzoeken en minder schuw bleek dan verwacht. Ze blijft dus een hyperschuwe wolf. Zo hebben we ze het liefst: weinig of geen kans op confrontaties met mensen."

Wolvin Naya verblijft sinds begin dit jaar op Belgische bodem. Ze verbleef een tijdje op het militaire domein van Leopoldsburg. Vorig weekend beet Naya twee schapen dood in Meerhout. Waar de wolvin nu is, willen de wetenschappers - die haar via een gps in haar halsband volgen - niet zeggen. "Voor de veiligheid van het dier." (DB)