De wolf is helemaal terug. Wat eet hij graag? Is uw huisdier in gevaar? Kan hij paren met uw hond?

08 juni 2020

14u20 0 Dieren De wolf is weer helemaal terug. Dat bleek zopas in Duffel, waar hij zich voedde met twee schapen. Maar wat eet een wolf eigenlijk allemaal graag? Eet hij ook paarden? Lopen uw huisdieren gevaar? En kan hij paren met uw hond?



Op videobeelden uit Duffel is onder meer te zien hoe de wolf ook paarden op stang jaagt. Wilde hij die misschien opeten? “Neen”, zegt Koen Van Muylen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. “Het zag er mogelijk uit als een aanval. Maar hij liep er gewoon voorbij. De paarden waren wel in paniek. Maar zij zijn veel te groot voor een wolf. Ze kunnen hem verwonden door te trappen. Hij liep er dan ook voorbij.”

“Wolven gaan in eerste instantie op zoek naar wild, zoals everzwijnen en reeën. Dat zagen we ook al in Limburg. Pas in tweede instantie voedt hij zich met schapen. Dan gaat het vaak om een wolf die nog niet ‘gesetteld’ is. Hij kent het gebied nog niet goed en kiest daarom voor een makkelijke prooi.”

Honden in gevaar?

Toch eten wolven soms ook honden. “Dat behoort inderdaad tot de mogelijkheden”, zegt Van Muylen. “Wij raden baasjes dan ook aan hun hond altijd aan de leiband te houden. En ze zeker ‘s nachts niet vrij te laten rondlopen. Wolven zijn vooral ‘s nachts actief en ook ‘s ochtends. Maar voor de duidelijkheid: er is van de voorbije tien jaar - sinds wolven terug aan het komen zijn in Europa - geen enkel rapport waarbij een hond of ander huisdier door een wolf is aangevallen. Ook niet voor mensen trouwens.”

Het is wel mogelijk dat een wolf en uw hond samen voor nakomelingen zorgen. “Hybridisering is mogelijk”, aldus Van Muylen. “Dat levert kruisingen op van dieren die potentieel gevaarlijk zijn. Maar ook daar zijn nog geen rapporten van.”

Wolf in Kempen: eerste wolf die Albertkanaal oversteekt



Aanval wolf op schapen gefilmd



