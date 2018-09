De vos is helemaal terug, zelfs in de stad: moeten we ons zorgen maken? FT

23 september 2018

11u16 34 Dieren Net als de wolf is ook de vos terug. Het lijkt wel alsof de roofdieren plots een gps hebben die hun blindelings weer naar Vlaanderen leidt. Maar waar de wolf zich niet in de stad toont, doet de rosse viervoeter dat wel. Hoeven we schrik te hebben van het - op het eerste gezicht - aaibare dier? En wat met onze kippen?

De vos was in de twintigste eeuw bijna volledig verdwenen uit Vlaanderen, maar rustig aan heeft hij weer zijn plekje gevonden in onze bossen. Hij duikt zelfs op in de drukste steden, zo toont de opmerkelijke foto die deze week de ronde deed. Daarop is te zien hoe een vos een tramstel in Ukkel is binnengeslopen en er doodleuk op de stoeltjes heeft plaatsgenomen.

Brussel is lang niet de enige stad die z'n vos - of zelfs vossen - heeft, ook in en rond Antwerpen, Mechelen en Gent worden er de laatste jaren steeds meer gespot. Exacte cijfers zijn er niet, maar Natuurpunt bevestigt wel de trend en komt onmiddellijk met een advies: "Handen af."

1. Kan een vos ons aanvallen?

Een vos blijft een schuw dier, maar hij is wel altijd op zoek naar een prooi. Dat zijn op de eerste plaats ratten, muizen en konijnen. Nu bijna elk bos z'n vos heeft, zien de dieren zich genoodzaakt de stad binnen te sluipen. Daar vinden ze overvolle vuilnisbakken vol heerlijke maaltijden. Bovendien zijn er mensen die hem voederen, zoals hun hond. "Het maakt hen te vertrouwd en dat kan bijtgedrag in de hand werken", zegt Natuurpunt. Zou een (tamme) vos ons dan echt kunnen bijten? "De laatste jaren doken er in onze buurlanden - niet in België - slechts enkele gevallen op waarbij een stadsvos hapte naar een kind. De kans dat hij of zij gebeten wordt door een hond is veel groter." Al raak je het dier beter niet aan, want als de viervoeter zich in het nauw gedreven voelt, zou hij in uitzonderlijke gevallen wel z'n tanden kunnen tonen.

2. Valt een vos onze huisdieren aan?

Honden en katten hoeven alleen te vrezen als ze het conflict opzoeken. "In de heel uitzonderlijke gevallen dat een kat of hond toch ten prooi valt aan een vos, gaat het om jonge, gekwetste of zieke dieren", meldt Natuurpunt op haar site. "Daarom is het aan te raden die dieren zo veel mogelijk af te schermen. Zorg er dus voor dat vossen geen huizen kunnen binnenglippen, ook niet via dakramen en sluit kleine openingen af. Hamsters, cavia’s en konijnen lust de vos dan weer wel."

Zorg ervoor dat vossen geen huizen kunnen binnenglippen, ook niet via dakramen en sluit kleine openingen af Natuurpunt

3. Wat met mijn kippen?

Geef een vos nooit toegang tot een kippenhok. Zorg voor een degelijk hok dat zeker ’s nachts (al dan niet automatisch) afgesloten wordt. Als de vos zich toch toegang kan verschaffen, bijt hij vaak alle dieren in de ren dood. Dat heet surplus killing. Zijn jachtinstinct wordt aangewakkerd door de paniekreactie van het pluimvee. Nog tips: overspan de volledige ren met een stevig net of gaas, verlicht het deel waar de kippen verblijven, hou een hond of zorg dat de kippen veel vluchtmogelijkheden hebben.

4. Verspreiden vossen ziektes?

Ja, net als andere wilde dieren kunnen vossen drager zijn van hondsdolheid. Kúnnen, want België is sinds 2001 volledig vrij van de ziekte. In Vlaanderen is hondsdolheid bij vossen overigens nooit een probleem geweest, uitgezonderd in Voeren. De laatste vaccinatiecampagne bij vossen werd uitgevoerd in 2003 in de grensstreek met Duitsland. Een vos zou ook besmet kunnen zijn met de vossenlintworm, die het krijgt van besmette knaagdieren te eten, maar dat komt maar voor in 2% van de gevallen. Toch niet helemaal gerust? Was dan altijd je handen na wroeten in de tuin, raak geen uitwerpselen aan met de blote hand en spoel groenten.

5. Helpt het vossen dood te schieten?

Neen, integendeel. Als een vos doodgeschoten wordt, komen er net meer tevoorschijn, zegt Natuurpunt. "Want wat de natuur verliest, compenseert ze", klinkt het. "Wanneer vossen worden bejaagd, komen territoria vrij voor andere, meestal jongere vossen. Die jonge dieren zijn minder dominant. Ze verdedigen minder de grenzen en bezetten kleinere territoria. Hierdoor kunnen er meer vossen op eenzelfde oppervlakte (over)leven."