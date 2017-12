De twee laatste dansende beren van Nepal zijn bevrijd ADN

11u46 9 World Animal Protection Dieren Tijdens een nachtelijke raid zijn dierenactivisten erin geslaagd de twee laatste dansende beren van Nepal te bevrijden. Het 19-jarige mannetje Rangila en het 17-jarige vrouwtje Sridevi zijn daarmee eindelijk verlost van de pijnlijke ketens door hun neus en een leven vol ellende.

Na diepgaand onderzoek werden de twee lippenberen dinsdag gevonden en bevrijd in Iharbari, in het zuidoosten van Nepal. Ze zouden op jonge leeftijd bij hun moeder zijn weggehaald. Hun tanden werden verwijderd en er werd een ring door hun neus gejaagd met een touw erdoor om de dieren in het gareel te houden. Vervolgens werden ze gedwongen tot een leven gewijd aan entertainment.

De reddingsactie was een gezamenlijke inspanning van de lokale politie, het Jane Goodall Institute Nepal en World Animal Protection. “We hebben net de allerlaatste twee dansende beren van Nepal gered en een einde gemaakt aan deze illegale traditie”, klinkt het verheugd. “Het is verschrikkelijk verontrustend dat dieren worden gestolen uit het wild. De trieste realiteit is dat er nog meer wilde dieren lijden over heel de wereld, puur voor het entertainment van toeristen. We zijn blij dat voor deze twee beren een goed einde eindelijk in zicht is”, zegt Neil D'Cruze van World Animal Protection.

'Forse berisping'

Rangila en Sridevi kregen vlak na hun redding de nodige eerste zorgen toegediend. De dieren waren extreem gestresseerd en vertoonden tekenen van psychologisch trauma. Ze herstellen nu in een nationaal park in Nepal.

De voormalige eigenaars kwamen er met een ‘forse berisping’ vanaf. Ze ondertekenden wel een officieel document waarin ze toestemmen met een veel strengere straf als ze ooit nog met een beer worden betrapt.

Nepali Times