De trieste reden waarom duizenden elastiekjes plots opduiken op onbewoond eiland kg

25 oktober 2019

18u25

Bron: BBC, National Trust 0 Dieren Op Mullion Island, een piepklein eilandje voor de kust van het Britse Cornwall, werden recent duizenden elastiekjes gevonden. Vreemd, vooral als je bedenkt dat het onbewoonde eiland verboden terrein is voor iedereen die geen vergunning heeft. Het mysterie kent een trieste ontknoping, zo blijkt. Volgens experten zouden vogels de elastiekjes verwarren met wormen en ze opeten.

Volgens de organisatie National Trust werden de elastiekjes voor het eerst gespot door natuurinspecteurs. Zij brengen wel vaker een kort bezoekje aan het eiland om de vogels te bestuderen die er hun broedgebied hebben, zoals de grote mantelmeeuw en de zilvermeeuw. De laatste tijd zagen de vogelkenners steeds vaker felgekleurde elastiekjes opduiken in het natuurlandschap. Ze stonden aanvankelijk voor een mysterie. Waren de rubberen rekjes aangespoeld? Of werden ze er stiekem gedumpt?

Wormen

De waarheid is waarschijnlijk nog triester. Volgens de experten zouden de elastiekjes op het eiland afkomstig zijn uit braakballen van vogels. De dieren verwarren de rekjes voor wormen en spelen ze binnen wanneer ze naar eten zoeken op het vasteland. Er zijn veel elastiekjes te vinden op de velden in de regio, waar ze gebruikt worden om bosjes snijbloemen te bundelen, suggereert National Trust.



Tijdens een opruimactie konden vrijwilligers in amper een uur tijd al duizenden bruine, gele en groene rekjes verzamelen tussen de restjes voedsel. Ook werd er veel aangespoeld afval gevonden, waaronder visnetten en stukjes touw.

Wegwerp

De organisatie trekt nu aan de alarmbel. Hoewel Mullion Island zelfs niet te bezoeken is zonder vergunning, is ook daar de impact van de mens duidelijker dan ooit. “Plaatsen zoals Mullian Island zouden een veilig toevluchtsoord moeten zijn voor onze zeevogels, dus het is onrustwekkend om te zien dat ze het slachtoffer worden van menselijke activiteiten”, klinkt het. De organisatie roept op om verantwoordelijker om te gaan met wegwerpmateriaal.