De omgekeerde wereld: gewonde sint-bernardshond wordt succesvol van berg gehaald door 16 redders

27 juli 2020

13u48

Bron: BBC 18 Dieren Sint-bernardshonden zijn oorspronkelijk gefokt om mensen in de bergen te redden. Maar voor een keer was het omgekeerd. Dit keer had hond Daisy hulp nodig toen ze de hoogste berg van Engeland afdaalde. De viervoeter had heel veel pijn aan haar poten en kon zich niet meer voortbewegen. Een team van zestien hulpverleners rukte vrijdag uit om haar te redden.

De Scafell Pike is de hoogste bergtop van Engeland en heeft een hoogte van 978 meter. De berg maakt deel uit van de Scafells in het Lake District National Park in Cumbria. Het is daar dat het misliep voor de vierjarige Daisy. Het dier kon zich niet meer voortbewegen. De operatie waarbij zestien bergredders betrokken waren, nam afgelopen vrijdag maar liefs vijf uur in beslag.

De reddingwerkers moesten met de hond op een brancard meerdere obstakels over, waaronder een waterval. “Het team redt ongeveer twaalf keer per jaar gewonde honden, maar dit was de eerste keer dat een sint-bernardshond moest gered worden”, verklaarde de woordvoerder van het Wasdale Mountain Rescue Team (MRT)

“Daisy is een enorme viervoeter. Maar als reddingshond was ze in feite erg kalm en meegaand, wat een bonus was voor ons team dat haar op een brancard naar beneden moest dragen. Het was belangrijk om Daisy snel van de berg af te krijgen, omdat het weer later op de avond zou verslechteren.”

Er zijn geen details vrijgegeven over het baasje van Daisy en hoe het nu met de hond is gesteld. Maar ze is in elk geval in goede handen.



