De nachtmerrie van elke surfer: man ziet pas op foto hoe dicht hij kwam bij witte haai

02 augustus 2018

08u46

Bron: Boston Globe, CBS 0 Dieren Een nietsvermoedende paddleboarder in zee werd van wel héél dichtbij bezocht door een witte haai. Maar pas wanneer hij luchtfoto’s zag van het incident, besefte de man wat er gebeurd was. “Het was vrij shockerend en verrassend en geweldig”, zei hij achteraf. De nieuwsgierige haai naderde tot op amper enkele meters.

Op zondagochtend ging de 54-jarige Roger Freeman de golven op met zijn paddleboard, nabij Cape Cod in de Amerikaanse staat Massachusetts. Er waren eerder al waarschuwingen verspreid over de mogelijke aanwezigheid van haaien in het water, maar aangezien het Freemans laatste dag aan de kust was, besloot hij het erop te wagen. Later kon hij zich nog herinneren dat er op zee een drone over hem vloog, maar daar besteedde hij verder geen aandacht aan.

Na anderhalf uur kwam hij terug aan land. Daar wachtte de bestuurder van de drone hem op, Cody DeGroff, met enkele bijzondere foto’s.

‘Close encounter of a peaceful kind.’ Yesterday morning Cody DeGroff (@Cdegroff10) captured these amazing photos of a white shark near a SUP just north of Nauset public Beach. The paddle boarder did not see the shark. pic.twitter.com/DQCeM3w7nf Atlantic White Shark Conservancy(@ A_WhiteShark) link

Tijdens zijn uitje op zee werd Freeman benaderd door een witte haai, zo is op de beelden te zien. Daar had hij zelf niets van gemerkt. Eerst besefte Freeman dan ook niet dat hijzelf op de foto's stond. “Mijn eerste reactie was: ‘Wow! Dat is een geweldige foto. Wie is die kerel?’”, vertelt hij aan de Boston Globe.

DeGroff, zelf redder en amateurfotograaf, legt uit dat hij meteen foto’s begon te nemen toen hij door de livestream van de drone zag hoe de haai dichterbij zwom. Hij deelde de beelden met de Atlantic White Shark Conservancy, die de kiekjes online zette.

Freeman komt er met de schrik vanaf. “Het was vrij shockerend en verrassend en geweldig. Het is een fantastische foto”, liet Freeman weten aan CBS. “Ik was vooral blij om uit het water te komen en te ontbijten, en niet zelf te eindigen als ontbijt.”