De laatste nog in leven gebleven gorilla uit de ‘Gorilla's in de Mist’ overleden tvc

29 mei 2019

13u35

Bron: Belga 6 Dieren De laatste van de ‘Gorilla's in de Mist’, die dankzij de Amerikaanse primatologe Dian Fossey beroemd zijn geraakt, zou in Rwanda zijn overleden. Zo heeft haar organisatie bekendgemaakt.

"Het Dian Fossey Gorilla Fonds moet met spijt melden dat Poppy, de laatste nog in leven gebleven gorilla die de beroemde primatologe Dian Fossey heeft opgevoerd in 'Gorillas in the Mist, "als dood wordt aangenomen", zegt de organisatie in een persbericht.

Poppy zou ongeveer 43 jaar zijn geworden en heeft vijf nakomelingen.

Haar zus Maggie was de lievelingsgorilla van actrice Sigourney Weaver bij de verfilming van het werk van Fossey, eveneens onder de naam 'Gorillas in the Mist'. Fossey is in 1985 in Rwanda vermoord.