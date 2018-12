De hond die als bij wonder 12-jarig kind uit lawine kon redden: “Held van de dag” ADN

27 december 2018

23u12

Bron: France Bleu 17 Dieren Dat een 12-jarige jongen gisteren levend van onder een lawine werd gehaald in La Plagne, in de Franse Alpen, is een mirakel. Het jongetje heeft zijn leven te danken aan speurhond Gétro, die zijn exacte positie kon aanduiden. Zelfs de Franse minister van Binnenlandse Zaken bejubelt de viervoeter.

Het leek een nieuw dramaverhaal te worden van een tochtje skiën buiten de piste: zelf een lawine veroorzaken en vervolgens verzwolgen worden door een gigantische stortvloed aan sneeuw. Gelukkig liep het voor het vermiste 12-jarige knaapje goed af na het bijna fatale familie-uitje. Na 40 minuten kon hij levend van onder de sneeuw worden gered. Ongelofelijk, want de overlevingskansen na een kwartier onder sneeuw zijn miniem. Zéker als de persoon in kwestie geen lawinepieper bij zich heeft, zoals hier het geval was.

#CoupDeCoeur Un garçon de 12 ans sauvé de justesse après une avalanche. Retrouvé par les #Gendarmes du PGHM et leur chien "Gétro"🐕, il a passé une heure enseveli sous la neige❄️dans la station de La Plagne (73). Le garçon s'en sort avec une jambe cassée.https://t.co/FZfT3cNjGj pic.twitter.com/5KFQ2Epm6F Gendarmerie nationale(@ Gendarmerie) link

Maar de jongen had veel geluk. Zo lag hij net in een positie waar hij kon ademhalen. Maar vooral: er waren Mechelse herder Gétro en zijn baasje, hondenbegeleider van de politie Raphaël Chauvin.



“Het wonderbaarlijke reddingsapparaat was uiteindelijk de reukcomputer van de hond”, aldus Guy Anciaux van de gendarmerie de Savoie aan France Bleu. “Applaus voor dit geweldige paar”, schrijft de politie op Facebook. “Iemand levend onder de sneeuw vinden zonder lawinedetector na 15 minuten is een wonder.”

Ook de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner toont zich dankbaar. “Bravo voor deze helden van de dag”, schreef hij.

De jongen maakt het naar omstandigheden goed. Hij ligt ter observatie in het ziekenhuis in Grenoble. Hij komt er met de schrik en een gebroken been vanaf.

Hier, à @LaPlagne, l'adjudant de @Gendarmerie Raphaël C. et son chien Gétro ont sauvé un enfant emporté par une avalanche.

👏 Bravo à ces #HérosDuQuotidien !

Partout en France, policiers, gendarmes & sapeurs-pompiers veillent sur nos massifs : suivez leurs conseils de prudence. pic.twitter.com/kaaoTiQgG0 Christophe Castaner(@ CCastaner) link

