De hamvraag: neem je je hond wel of niet mee op vakantie? Aangeboden door Euro-Premium

19 juni 2019

De zomer is in aantocht, vakanties worden gepland. Maar wat doe je met de hond? Mag hij gezellig mee op reis of wordt het toch een staycation? Die keuze is heel persoonlijk. De ene gaat nergens heen zonder zijn trouwe vriend, de ander laat de hond liever thuis. Elke optie heeft immers zijn voor- en nadelen.

Liever zonder hond op reis

Een huisdier meenemen op reis vergt heel wat extra inspanningen. De hele organisatie van je vakantie staat in het teken van je harige vriend.

- Je moet een aangepaste accommodatie zoeken want huisdieren zijn niet overal toegelaten, hoe lief ze ook zijn.

- Je vrijheid wordt behoorlijk beknot. Op goed geluk een restaurantje binnenstappen in Parijs? Niet met de hond. Een museum bezoeken? Toch maar niet. Er komt heel wat planning bij kijken, wat je op vakantie net niet wil.

- Al lang voor de reis moet je je hond voorbereiden op de autorit of op de aankomende verandering van omgeving.

- Zin in een trektocht aan de andere kant van de wereld? Niet zo evident met een hond. Alleen al de vlucht vergt veel organisatie, maar daar komen ook nog de regels van het land bij, de inentingen, het papierwerk,... Velen beginnen er liever niet aan.

Gelukkig bestaan er voldoende hondenhotels waar je hond kan verblijven terwijl jij de wereld verkent. Zo moet hij de toch wel vermoeiende reis niet doorstaan en kan jij genieten van de vrijheid. Je kan ook aan een vriend of familielid vragen om op te passen. Zo kan je trouwe viervoeter op zijn gemak in zijn vertrouwde omgeving blijven.

Natuurlijk gaat de hond mee

Sommigen laten zich niet afschrikken door de organisatie die het reizen met een hond vergt. Je hond is immers een deel van het gezin, dus gaat hij mee op gezinsvakantie. Duh! Het bespaart je de zoektocht naar een geschikte oppas én het is leuk voor jezelf (en de kinderen) om jullie beste maatje erbij te hebben.

Wat een ander ziet als beperking van zijn vrijheid, zie jij misschien als een uitdaging om een creatievere invulling te geven aan jullie vakantie. Erg verre reizen of tropische bestemmingen zijn af te raden, maar ook dichterbij vind je mogelijkheden waar zowel jij als je hond plezier aan hebben. In de wereld van online boekingen vind je steeds meer gespecialiseerde websites met diervriendelijke accommodaties.

- Heel wat vakantiehuisjes of -parken hebben voorzieningen voor huisdieren. Je vindt ze overal in Europa en op het wereldwijde web.

- Zin in actie? Zoek het niet te ver en trek naar de Ardennen voor een wandelvakantie. Zo krijgt je hond zeker zijn dagelijkse beweging, in de koele schaduw van de bomen.

- Liever genieten van zon, zee en strand? Je hoeft helemaal niet aan de Turkse Riviera te gaan liggen. Onze eigen kust is even goed en je bespaart je hond de stress van het reizen. Denk maar al aan lange wandelingen langs de kustlijn en pootjebaden om af te koelen.

- Meer het avontuurlijke type? Trek erop uit met de tent. Googel wel eerst even welke campings jou samen met je viervoeter met open armen ontvangen.

- Of huur een mobilhome! Ideaal voor wie het kampeergevoel wil ervaren, maar toch wat meer luxe wil.

Wat je ook doet, zoek het niet te ver. Letterlijk: vermijd lange autoritten of vluchten. Het bespaart jou en je hond heel wat zorgen. Breng altijd wat lekker voer en gezonde snacks voor onderweg mee, om je hond te belonen, te kalmeren of af te leiden. Maar vooral: geniet van de rust en quality time met je beste vriend.

Een evenwichtige maaltijd enkele uren voor vertrek of een kleine knabbel tussendoor? Bij Euro-Premium vind je alles wat je hond nodig heeft. Bovendien krijg je vanaf midden juni bij aankoop van één grote zak voeding gratis nog één kleine zak (van dezelfde referentie) erbij! Ideaal om mee te nemen op vakantie. Zo krijgt je hond alle voedingsstoffen binnen die nodig zijn om een lange reis aan te kunnen. Vind de voeding op maat van jouw hond op www.europremium.be.