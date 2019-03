De grote paddentrek is weer begonnen: “Pas je snelheid aan” HA

01 maart 2019

16u22

Bron: Belga 0 Dieren De jaarlijkse grote paddentrek is begonnen, waarbij de amfibieën zich willen voortplanten, maar vaak een weg moeten oversteken naar hun voortplantingspoel. Dat meldt Natuurpunt, dat opnieuw overal in Vlaanderen paddenoverzetacties coördineert. De vereniging roept automobilisten op hun snelheid te minderen tot 30 kilometer per uur waar verkeersborden waarschuwen voor de amfibieëntrek

Na de warme temperaturen van de afgelopen dagen en met de hoge vochtigheidsgraad nu, komen tienduizenden padden, kikkers en salamanders uit hun winterslaap. "Als de temperaturen overdag rond de 10 graden Celsius schommelen en er een zachte lenteregen valt, willen de amfibieën zich gaan voortplanten. Die paringsdrang brengt hen naar hun voortplantingspoel, maar om daar te geraken moeten ze dikwijls een weg oversteken", zegt Natuurpunt, dat opnieuw rekent op vrijwilligers om de dieren veilig aan de overkant te helpen.

“Platte dood”

Door het dichte Vlaamse wegennet moeten veel amfibieën tijdens die tocht een weg oversteken, en dat eindigt vaak in "een platte dood", aldus de natuurvereniging. "Op heel wat plaatsen worden langs de trekroutes schermen geplaatst die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. Vrijwilligers controleren die emmers dagelijks en zetten alle amfibieën veilig over naar de andere kant van de weg. Op andere locaties worden de padden, kikkers en salamanders van de straat geraapt en overgezet."

Vorig jaar werden er 275 overzetacties georganiseerd en konden er 225.271 amfibieën levend de weg oversteken.

De eerste amfibieën laten zich meestal al half februari zien, maar de grote piek komt er in de eerste of tweede week van maart. "Dit jaar zagen we de eerste trekkende voorhoede tussen 6 en 9 februari. Daarna daalde het kwik de meeste nachten tot onder het vriespunt. Te koud dus voor de trekkende dieren", zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt.

Hoge snelheid

De vereniging vraagt automobilisten om hun snelheid te minderen tot 30 kilometer per uur waar verkeersborden waarschuwen voor de amfibieëntrek. "Zo is het gemakkelijker om de dieren op te merken en te ontwijken. Als je sneller rijdt, is er bovendien het aanzuigeffect: door de luchtverplaatsing van het voorbijrazende verkeer worden de dieren tegen de onderkant van de auto gezogen, waarna ze op de weg belanden en alsnog plat gereden worden. Dat leidde vorig jaar tot 10.943 verkeersslachtoffers. Al ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger omdat niet elk dier geregistreerd werd.”