De grote boze wolf bestaat niet (meer): "We moeten wel weer leren ons vee te beschermen" Fien Tondeleir

17u52

Bron: Eigen berichtgeving 9 Thinkstock Dieren De wolf is terug in ons land. Beangstigend vindt u? Nochtans bestaat de grote boze wolf niet. Die komt enkel voor in het verhaal van Roodkapje. "Wolven zijn bang van mensen en hebben ons meestal opgemerkt voor wij hen kunnen zien", zegt expert Jan Loos. Landbouwers met vee moeten zich wel meer zorgen maken.

De wolf heeft zich door de jaren heen sterk aangepast aan de mens. Hij vindt overal voedsel, stapt door felverlichte tunnels, springt over hekwerk en houdt heel af en toe halt op een parking of een wandelpad. De kans dat we oog in oog komen te staan met het dier, is zo goed als nihil. Dat zegt Jan Loos van Landschap vzw en beheerder van het wolvenmeldpunt in ons land. "We lopen rechtop en zien er zelfverzekerd uit. Dat schrikt wolven af, net als beren. Meestal kiezen ze het hazenpad voor wij hen kunnen zien."

De middeleeuwse verhalen behoren letterlijk tot het verleden, drukt hij ons op het hart. "Tijdens de laatste vijftig jaar van de vorige eeuw zijn er in Amerika, Europa en Rusland samen slechts zeventien mensen slachtoffer geworden van wolven. De helft daarvan had te maken met hondsdolheid." Tot zestig jaar geleden is er wereldwijd geen enkel geval bekend van een wolf die een mens heeft aangevallen. "Zolang je een wolf niet in het nauw drijft, heb je niets te vrezen. Trouwens: steeds vaker gaan mensen wandelen in gebieden waar wél wolven leven, zoals bijvoorbeeld in Duitsland. We merken niets van hun aanwezigheid, net als de dorpelingen die in wolventerritorium wonen. Op voorwaarde natuurlijk dat we ons vee goed beschermen."

's Nachts

En daar wringt het schoentje. "We zijn het inderdaad vergeten ons vee goed op te hokken", zegt Loos daarover. Vooral schapen- en geitenhouders zullen zich moeten aanpassen. Hoe? Door hekwerk te plaatsen bijvoorbeeld, door het vee af te schermen door middel van een beek of sloot. Of schapen en geiten in de nabijheid van een woning te laten grazen. "En als het donker wordt, doe je het vee best op stal. Wolven jagen voornamelijk tijdens de schemering of 's nachts." Ook waakhonden, niet te verwarren met herdershonden, kunnen helpen. Als er toch een schaap of geit gedood wordt, is het zaak het kadaver onmiddellijk op te ruimen.

Richt de wolf schade aan, dan voorziet de overheid in Italië en Duitsland nu al een compensatie.

Slaag je er toch in een wolf te spotten in Vlaanderen of de Ardennen? Dan ben je eerst en vooral een geluksvogel. Het Meldpunt vraagt ook om zeker foto’s en de locatie door te geven.