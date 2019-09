De grappigste kant van dieren: met welke genomineerde lach jij het hardst?

AW

15 september 2019

13u47 0 Dieren Op 13 november wordt er voor het vijfde jaar op rij een prijs uitgereikt aan de grappigste dierenfoto. De Comedy Wildlife Photography Award is een Britse prijs die de lachwekkendste kiekjes van dieren verzamelt en er vervolgens een winnaar uitkiest. Alvast een voorselectie van de genomineerden.

Een ding lijkt wel vast te staan: de zeehond hierboven vindt zichzelf duidelijk hilarisch. Volgens de fotograaf van de foto was de zeehond in werkelijkheid misschien wel aan het geeuwen. Het leverde in ieder geval dit prettige plaatje op: een van de kanshebbers om de Comedy Wildlife Photography Award te winnen.

‘Bad hair day’

Zelfs dieren zien er niet altijd even goed uit. Dat bewijst deze pinguïn wel. Misschien had hij zichzelf wel mooi gemaakt voor de foto, maar een hevige windvlaag gooide roet in het eten en zorgde ervoor dat het arme dier er als een idioot uitzag.

Kroonjuwelen

Nadat een groep leeuwen een rustige middag in de zon had doorgebracht, wilde een van de (halfblinde) welpen spelen. Daarbij had hij wel een bijzonder speeltuigje op het oog: de kroonjuwelen van een van de oudere leeuwen. Gelukkig voor de oude leeuw miste de ondeugende welp zijn doel.

Gombe

Gombe, de kleine chimpansee op de foto is nog maar tien maanden oud, maar verdient nu al een prijs voor de ‘meest relaxte aap ter wereld’. De kleine aap leunt op zijn gemakje tegen zijn moeder aan en lijkt zich helemaal niets aan te trekken van wat er rondom hem gebeurt.

Oeps

De kleine zilverreiger op de foto was duidelijk op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. De vogel kreeg een - niet zo frisse - douche cadeau van de witte neushoorn.

Aandachtszoeker

“Kijk naar mij”, lijkt de chimpansee op deze foto uit te schreeuwen. De aap wuift met zijn armen zodat zijn soortgenootjes hem wat fruit geven, en de aandacht die hij krijgt, vindt hij duidelijk ook wel wat.