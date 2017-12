De geweldige redding van labrador Hardy, die vastzat in bevroren rivier ADN

Een echte waterrat is hij, labrador Hardy. Maar toen het beestje onlangs enthousiast richting de rivier liep tijdens een wandelingetje met zijn baasje, had hij er niet op gerekend dat het water bevroren was. Al snel kwam de viervoeter vast te zitten. Gelukkig kon de onfortuinlijke Hardy uit zijn benarde situatie gered worden door een inspecteur van dierenorganisatie RSPCA.

Het bevende beestje zat wel al een uur vast in de rivier Wansbeck in het Britse Ashington toen zijn redster Jacqui Miller samen met de brandweer arriveerde. Ze haakte zich vast aan een brandweerman en gleed op haar handen en knieën met een pikhouweel over het ijs naar Hardy, terwijl ze de hond bemoedigend toesprak.

“We waren echt heel bezorgd over hem”, vertelt ze. “Zijn baasje vertelde ons dat hij graag mee gaat peddelen in de rivier en de zee en dat hij zich blijkbaar niet kon bedwingen. Terwijl ik dichter bij hem kwam, hoorde ik hem janken. Hij moet het zo koud hebben gehad.” Nadat hij uit het water werd gered, werd hij meteen warm ingeduffeld. Hij kwam er uiteindelijk met enkel een kleine snee op zijn poot vanaf. “Omdat hij het water zo gewoon is, leek hij opvallend onaangedaan. Zijn bezorgde eigenaars trakteerden hem thuis op smakelijke worstjes.”