De bijsmaak van Iers rundvlees: "Populair, diervriendelijk imago is niet juist" Het leven van Ierse runderen is goed, behalve als ze op stal moeten Irene de Zwaan en Tim Igor Snijders

15 oktober 2018

12u41

Bron: de Volkskrant 0 Dieren Iers rundvlees heeft een diervriendelijk imago, met koeien die een groot gedeelte van het jaar vrijuit grazen in sappige weides. Maar in de winter staan de dieren op stal, waar ze het een stuk minder fijn hebben, ontdekte dierenrechtenorganisatie Wakker Dier (de Nederlandse Gaia, red.) na eigen onderzoek.

"Ierland bestaat voor 80 procent uit grasvlakte. Genoeg grond voor het houden van vee." Met deze slagzin begint het filmpje op de website van de Nederlandse supermarktketen Jumbo ter promotie van zijn Ierse rundvlees.

We zien een boer die zijn uitgestrekte land betreedt. Op het malse, groene gras staan zijn pronkstukken: potige koeien, blakend van gezondheid, die gelukzalig loeien. "Het leven van een Iers rund is een goed leven", vervolgt de tekst. "Alleen als het echt te koud wordt, verhuizen de koeien naar de stal."

Hoe schril is het contrast met de foto- en filmbeelden die dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier maakte van Ierse runderen afgelopen winter, maar dan op stal. De organisatie publiceert daarover vandaag een rapport.

In tegenstelling tot wat Jumbo beweert, staan de dieren vier tot vijf maanden per jaar binnen. Acht van de dertien onderzochte stallen zaten bomvol. De runderen stonden in hun eigen uitwerpselen en velen vertoonden kale plekken – waarschijnlijk het gevolg van aangekoekte mest of een infectie.

Op bijna alle bezochte boerderijen werden de stieren bovendien gecastreerd. Een praktijk die in Ierland veel voorkomt en onverdoofd mag plaatsvinden totdat de kalveren zes maanden oud zijn. Op die manier wordt bespaard op de kosten van een veearts, die castratie na zes maanden verplicht moet begeleiden.

Ook waren alle runderen onthoornd, een ingreep waarvoor vanaf twee weken een lokale verdoving moet worden toegepast. Onnodig, vinden sommige boeren. "Just push ’em against the wall", zegt een van hen tegen de onderzoekers.

Koude winter

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN