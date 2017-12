David Attenborough waarschuwt: "Oceanen nooit tevoren zo erg bedreigd als nu" Joeri Vlemings

Het gaat niet goed met het leven in de oceanen van onze planeet. Volgens de wereldberoemde documentairemaker David Attenborough zijn de zeeën nooit tevoren zo erg bedreigd als vandaag. In de laatste aflevering van Blue Planet II toont Attenborough de desastreuze schade die de mens aanricht. Van klimaatverandering over plastiekvervuiling en overbevissing tot hinderlijk lawaai.

De oceanen zijn een vitaal onderdeel van ons globaal ecosysteem, stelt Attenborough, wat maakt dat alle toekomstige leven op aarde zal afhangen van het menselijke handelen. Vandaag staan de zeewateren onder de grootste bedreiging ooit in de hele geschiedenis, waarschuwt de natuurliefhebber, zondagavond op de BBC in de laatste episode van de documentairereeks Blue Planet II.

Attenborough kreeg in het verleden weleens de kritiek te slikken dat hij te licht zou stappen over de menselijke verwoestingen van onze planeet. Zondag zal hij dat onderwerp alvast een hele uitzending lang aanpakken.

"Jarenlang dachten we dat de oceanen zo uitgestrekt waren en dat er zo oneindig veel bewoners waren dat niets wat we deden er een effect op kon hebben. Maar nu weten we dat dat verkeerd was", zegt Attenborough. "Het is nu duidelijk dat onze handelingen een aanzienlijke impact hebben op 's werelds oceanen. Ze worden vandaag bedreigd als nooit tevoren in de menselijke geschiedenis. Veel mensen geloven dat de oceanen een crisispunt hebben bereikt." Hij besluit: "We hebben natuurlijk de verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor onze blauwe planeet. De toekomst van de mensheid, en van alle leven op aarde, hangt nu van onszelf af."

De productie van Blue Planet II zegt dat ze in de reeks niet buiten de kwalijke impact van de mens op de zeeën kon. "Dat zou geen waarheidsgetrouwe weergave zijn. We tonen het gewoon zoals het is, en dat is best choquerend", klinkt het. Zoals de albatroskuikentjes die sterven omdat ze plastiek opeten, dat hun ouders voor voedsel aanzien. Té vreselijk om uit te zenden, vonden de makers zelfs. Of zoals het Great Barrier Reef, dat de ploeg vorig jaar filmde en dat op schrijnende wijze aan het verbleken is door de klimaatopwarming, die de temperaturen van het zeewater doet stijgen. Ook op Antarctica, waar de situatie eveneens aan sneltempo aan het veranderen is.

Gelukkig is er ook wel beter nieuws, met de heropleving van de potvissen in Sri Lanka en van het haringbestand in Noorwegen, met dank aan menselijke maatregelen. Maar we zullen moeten blijven inspanningen leveren voor de oceanen, is de duidelijke boodschap.

