Databank voor alle Vlaamse dierenasielen in de maak ESA

12u33

Bron: Belga 3 thinkstock Illustratiebeeld Dieren Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil alle gegevens van 142 erkende Vlaamse dierenasielen bundelen op één digitaal platform. Dat kondigde de minister aan tijdens een bezoekje aan dierenasiel de Ganzeweide in Koksijde, naar aanleiding van Werelddierendag vandaag.

"Op dit moment zijn er 142 dierenasielen in Vlaanderen. Sommigen hebben een goede uitgebouwde site waar het aanbod op te zien is, anderen hebben niets. Daarom willen we nu alles centraliseren op één digitaal, gebruiksvriendelijk platform in plaats van losse werkingen", aldus Weyts.





Daar zijn enkel grote voordelen aan verbonden. Kleinere werkingen die vaak niet de tijd of de middelen hebben om zich digitaal te tonen, kunnen met het platform gemakkelijk aan de slag. Ook mensen die een huisdier willen kopen, kunnen op één centraal punt op zoek naar hun favoriete dier, en ook voor de beestjes zelf is het een grote stap, want via dat platform komen ze misschien sneller terecht in een nieuw gezin. Ook mensen van wie hun dier is weggelopen, kunnen via het platform snel zicht krijgen of het niet is gevonden en naar een asiel is gebracht.

"Via deze databank kan je op zoek gaan naar een overzicht van alle dieren die op dit moment in een asiel zitten, netjes geordend per soort, per ras, per provincie. Het wordt zo veel makkelijker om een dier te vinden", aldus Weyts, die zelf ook twee asieldieren in huis heeft gehaald. "Dit platform moet er voor zorgen dat mensen die een dier in huis willen halen niet meteen naar een winkel stappen. Met een gemakkelijke zoekopdracht kunnen ze hun gewenste dier vinden en helpen uit het asiel te halen. Op elk potje past een dekseltje, met dit platform tonen we alle beschikbare potjes."

Op het platform staan alle nodige gegevens, zoals foto's, documenten, achtergrondinformatie en het medische dossier. "Momenteel wachten we nog tot genoeg dierenasielen meestappen in het verhaal, om het platform te lanceren. We verwachten dat dit in de loop van 2018 kan", besluit Weyts. De minister trok 30.000 euro uit voor de ondersteuning van het project dat werd ontwikkeld door het asiel in Koksijde.