Dashondje Gaspar overleeft zes dagen in de woestijn, nadat hij ontsnapt uit vliegtuig

12 juli 2018

13u37

Bron: The Mirror, Facebook 3 Dieren De nachtmerrie van elke reizende hondeneigenaar is uitgekomen voor Janis Cavieres. Haar tweejarig dashondje Gaspar zou meereizen in een kooi op het vliegtuig, maar kon bij aankomst ontsnappen op de landingsbaan. Bijna een week lang zwierf het hondje rond in de Chileense woestijn. Dankzij een grootschalige zoekactie werd de viervoeter gelukkig teruggevonden.

Eind juni vloog het hondje Gaspar mee met een goede vriendin van zijn baasje Janis. Het duo nam een lokale vlucht in Chili naar de stad Iquique, waar Janis de hond zou oppikken op de luchthaven. Zoals gebruikelijk is, reisde Gaspar niet mee in de cabine, maar in een kooi in de laadruimte.

Bij de aankomst in Iquique stond de vrouw klaar om Gaspar op te halen, maar tot haar grote verbazing presenteerde het personeel van luchtvaartmaatschappij Sky Airline haar enkel een lege kooi. Volgens de medewerkers was de kooi van Gaspar tijdens het ontschepen op de grond gevallen, waarna het deurtje openbrak. De hond schrok en vluchtte meteen weg richting de Atacama-woestijn. De medewerkers waren er niet in geslaagd om hem nog te vangen, klonk het.

Ondanks haar initiële ongeloof, schoot Janis snel in actie. De volgende dag al had ze een zoekactie opgezet via sociale media. Op de Facebook-pagina "Buscando a Gaspar", oftewel "Op zoek naar Gaspar", riep ze mensen op om mee te speuren naar de hond. Honderden vrijwilligers meldden zich aan, en volgens de plaatselijke media droegen zelfs enkele soldaten van de lokale legereenheid hun steentje bij in de zoektocht.

In de dagen erna werd Gaspar meermaals gespot in de woestijn, maar toch slaagde hij erin telkens weer te ontsnappen. Het duurde uiteindelijk nog zes dagen voor het dashondje gevangen kon worden. Al die tijd had Gaspar rondgedwaald door de woestijn.

Hoewel de hond op eerste zicht ongedeerd was, had het avontuur hem sterk verzwakt. Hij is veel gewicht verloren, maar is ondertussen aan de beterhand, rapporteert eigenaar Janis. Het baasje bedankte iedereen die meehielp tijdens de zoektocht. "We zijn jullie eeuwig dankbaar voor jullie liefde, hoop en goede wensen", luidt een bericht op Facebook.

Janis laat wel weten dat ze het Sky Airlines nog steeds erg kwalijk neemt dat haar hond is kunnen ontsnappen. De luchtvaartmaatschappij zegt nog te onderzoeken of een menselijke fout aan de basis ligt van het incident.

