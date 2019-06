Dashcam filmt hoe poema door lucht tolt na aanrijding. Hij loopt dan gewoon weg sam

18 juni 2019

20u29

Bron: KameraOne 1

In Colorado filmde een dashcam afgelopen zaterdag een aanrijding met een poema in Boulder Canyon. De bestuurder probeerde nog te remmen, maar kon een botsing met de overstekende katachtige niet vermijden. De poema werd achteraan in de flank aangereden, waardoor het dier meters door de lucht werd gekatapulteerd. Hij landde aan de overkant van de weg, maar krabbelde toch meteen recht. Het dier snelde weer te bosjes in. De bevoegde diensten werden ingelicht, maar die konden alleen vaststellen dat de poema verdwenen was.