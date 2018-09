Euro-Premium Gesponsorde inhoud Dansen met je hond en vier andere leuke sporten die jullie samen kunnen doen Aangeboden door Euro-Premium

05 september 2018

11u00 0 Dieren Heb je deze zomer ook een tikkeltje te vaak van ijshoorntjes met drie bollen genoten? Hoog tijd om weer te gaan bewegen en geen betere sportbuddy dan je trouwe viervoeter. Dit zijn vijf leuke manieren om samen met je hond te bewegen.

1. Train je conditie met canicross

Bij canicross ga je (hard)lopen met je hond. Meer dan je loopschoenen en een treklijn voor je viervoeter (plus eventueel een heupgordel) heb je hiervoor niet nodig. Maar let op: je trouwe vriend moet wel een zeker uithoudingsvermogen hebben. Zijn grootte en kracht bepalen mee het niveau van de inspanning, zorg er dus voor dat jij en je hond op dat vlak op elkaar afgestemd zijn. Vermijd ook asfalt want dat kan de voetzolen van je hond beschadigen. Ga liever lopen in een bos of op het strand.

2. Ga de natuur in met bikejöring

Bij bikejöring ga je door de natuur mountainbiken met je hond. Het is de bedoeling dat je hond vooraan loopt en de bike voorttrekt, terwijl jij zelf ook fietst zodat je hond het niet te zwaar heeft. Je schaft best een speciaal harnas en elastische lijn voor je hond aan, zodat je die zo aan je fiets kan bevestigen. Bikejöring is ideaal voor atletische honden die de nodige commando’s begrijpen. Wil je intensief fietsen en heb je een hond van een groter ras, dan wacht je best tot je viervoeter minstens achttien maanden oud is. Kies ook altijd voor onverharde paden.

3. Werk samen met agility training

Agility trainig is behendigheidstraining voor je viervoeter, in de vorm van een hindernissenparcours dat jij en je hond samen zo snel mogelijk afleggen. Je hond luistert naar jouw aanwijzingen, maakt onderweg sprongen en neemt verschillende obstakels, zoals tunnels en banden. Je hond wordt zo niet alleen goed opgevoed en motorisch sterker, door samen te werken en je hond te motiveren wordt jullie band ook beter. In principe kan elke gezonde hond van minstens 1 jaar oud een hindernissenparcours (op zijn niveau) afleggen, maar voor erg grote, zware honden en voor honden met een lang lichaam en korte poten is agility minder geschikt. Check je dichtstbijzijnde hondenschool voor een hindernissenparcours.

4. Koel af met doggydive

Bij doggydive ga je zwemmen met je hond. Zo worden zowel jij als je trouwe vriend sterker, fitter en lopen jullie minder risico op de ontwikkeling van ziekten. Al wat je nodig hebt is een privézwembad, de zee, een meer of een vijver waar honden zijn toegelaten. En best ook een zwemvestje voor je hond. Let wel: niet elke hond kan (leren) zwemmen. Honden met een korte snuit, zoals de Engelse buldog en de bostonterriër, en met korte poten en een zwaar lijf zullen eerder zinken dan zwemmen. Pas ook altijd op met koud water, algengroei, sterke wind en onderstroming. Bovendien worden puppy’s, oudere honden en smallere rassen snel moe. Voel je je niet zeker genoeg om je hond zelf zwemles te geven, dan kan je eerst te rade gaan bij de dierenarts of de hondenschool voor een cursus hydrotherapie of begeleid zwemmen.

5. Shake it off met dog dance

Dansen met je hond? Oh jawel, dat is een sport die bestaat. Bij dog dance maak je samen met je viervoeter bewegingen op muziek die doen denken aan dansen. Jij leidt, je hond volgt en wordt een kei in coördinatie en luisteren. Dog dance wordt vaak uitgevoerd in een hondenschool én er zijn zelfs heuse dog dance-competities waarbij je voor een eigen, originele choreografie zorgt. Maar niets weerhoudt je er natuurlijk van om gewoon thuis in je woonkamer aan het dansen te slaan, met wat hondensnoepjes op voorraad krijg je je viervoeter gegarandeerd aan het bewegen.

Voor we aan het sporten gaan, kunnen we allemaal een energieboost gebruiken. Voor middelgrote en grote volwassen honden creëerde Euro-Premium High Energy-voeding op basis van kip, voor meer energie, een betere weerstand en sterkere gewrichten.

Bekijk het hele assortiment op www.europremium.be.