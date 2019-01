Dakloze man in tranen als hij herenigd wordt met zijn vermiste hond: “Ze is alles wat ik heb” ADN

25 januari 2019

08u57 0 Dieren Tranen met tuiten en knuffels om U tegen te zeggen. En of het een ontroerende hereniging was tussen baasje en hond in Leeds. De dakloze jongeman in kwestie was dan ook radeloos geweest toen zijn trouwe viervoeter vorige week vermist raakte. Een daklozenorganisatie kon de twee weer bij elkaar brengen.

EMOTIONAL REUNION: Homeless man is overcome with joy as he gets reunited with his beloved dog, which had gone missing a week earlier. https://t.co/5IKnGBIjqB pic.twitter.com/bxOrqYiulv ABC News(@ ABC) link

Volgens vrijwilligers van daklozenorganisatie ‘Helping Hands’ was hond Crystal op 15 januari weggelopen. Zij en haar baasje Lee (24) hadden in een tunnel bij het centraal station van Leeds een warm slaapplekje gezocht, toen mannen in hun buurt ruzie begonnen te maken. Geschrokken zette Crystal het op een lopen. En weg was ze.

Ontroostbaar

Lee was ontroostbaar. “Ze is alles wat ik heb”, verklaarde hij ontredderd aan de vrijwilligers van Helping Hands. Zij waren erg gepakt door zijn verhaal en schoten in actie. Ze schakelden de hulp in van onder meer Murphy’s Army, die vermiste en gestolen honden in het Verenigd Koninkrijk met hun baasjes probeert te herenigen. Meerdere zoekacties volgden, flyers werden verspreid in de hele stad en op sociale media.



Soms kwamen tips binnen dat de hond was gezien, soms waren er geruchten dat ze door iemand anders was meegenomen. Tot grote wanhoop van Lee.

Na iets meer dan een week trof een jachtopzichter het dier gezond en wel aan in een park enkele kilometers verderop. “Het was geweldig toen we dat telefoontje kregen”, zegt Toni Mella Sweeney van Helping Hands.

“Het was een week vol paniek en verdriet, waar ik vaak met Lee samenzat om hem te troosten en te verzekeren dat alles op alles werd gezet. Toen ik die oproep kreeg, ging ik meteen naar hem op zoek. En toen konden we hem met zijn schat herenigen. Zoals je kan zien op de beelden, ging het er echt heel emotioneel aan toe.”

Helping Hands Awe what an emotional evening..as you can see crystal is happy and safe and warm with her daddy..xxx