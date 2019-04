Dakloze herenigd met geliefde rat nadat zijn oproep viraal gaat kg

19 april 2019

14u15

Bron: 9News, BBC 0 Dieren Een dakloze man uit Sydney werd gisteren herenigd met zijn geliefde huisdier: een tamme rat met de naam Lucy. Het diertje verdween een week geleden, waarna een oproep van de man massaal gedeeld werd op internet. De politie slaagde er uiteindelijk in om Lucy terug te vinden.

De 59-jarige Chris zou al een tijdje op straat verblijven, samen met Lucy. Volgens lokale bewoners is het duo onafscheidelijk. Maar begin april verdween zijn trouwe compagnon. Volgens Chris werd Lucy gestolen toen hij even naar het toilet ging.



Hij schreef een briefje om voorbijgangers in te lichten, in de hoop dat iemand zou weten waar de rat verbleef: “Mijn tamme rat Lucy werd gestolen op zaterdag. Lucy is zwart en wit met een beetje bruin”.

Facebook

Alyson Pearce, die Chris en Lucy naar eigen zeggen bijna dagelijks passeert, nam een foto van de trieste man. Die foto zette ze op een Facebookpagina voor verloren huisdieren. “(Chris en Lucy) zijn een vaste waarde van het stadsleven in Sydney en ik moest altijd glimlachen wanneer ik ze zag”, schrijft Pearce. “Dus ik was echt overstuur toen ik vandaag Chris zonder Lucy zag en hoorde dat een harteloos persoon haar had meegegraaid.” Ze vroeg om het bericht zoveel mogelijk te verspreiden.



De oproep werkte. Op enkele dagen tijd werd de foto meer dan vijfduizend keer gedeeld en werd het verhaal opgepikt door de lokale nieuwsmedia. Ook de politie van Sydney moeide zich met de zaak. Zij konden uiteindelijk Lucy opsporen.

Misverstand

Volgens de politie bleek het niet om een diefstal te gaan, maar eerder om een misverstand. De rat werd meegenomen door een vrouw die dacht dat het diertje achtergelaten werd. Ze had Lucy al die tijd goed verzorgd.



Gisteren werd Chris op het politiebureau uitgenodigd om herenigd te worden met zijn maatje. Het werd een hartelijk weerzien. Wanneer Chris gevraagd werd of het zeker de juiste rat was, antwoordde hij: “Ja, dat is ze! Ze heeft een blind oogje. Ze kent me nog!” De man bedankte iedereen voor hun inzet en bood zelfs zijn verontschuldigingen aan. “Sorry dat ik jullie lastig viel met de zoektocht.”



“Het voelt fantastisch”, zei hij nog, terwijl hij Lucy op zijn schouder zette. “Ze weet dat ze me ook heeft gemist.”