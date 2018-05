Creatief dierencentrum herenigt luiaard met haar baby dankzij slimme truc met speaker ADN

18 mei 2018

15u27 0 Dieren Het leek bijzonder moeilijk te worden om het luiaardje dat bij het Jaguar Rescue Center in Costa Rica werd binnengebracht weer met zijn mama te herenigen. Waar in godsnaam zat zij ergens? Na een vruchteloze zoektocht van twee dagen kreeg het centrum echter een inventief idee. Met succes: mama en baby zijn opnieuw samen.

Dinsdagmiddag bracht iemand de babyluiaard binnen. Ze hadden het diertje helemaal alleen aangetroffen, hij was zijn mama kwijtgeraakt. Nadat reddingswerkers twee dagen lang de bossen langs het strand in Limon afzochten naar de moeder - zonder resultaat - zakte de moed in hun schoenen.

Maar toen kwam het idee. Wat als ze het gehuil van de baby opnemen en via een grote speaker nabij het centrum laten horen? Misschien zou de moeder op het geluid van haar kleintje afkomen? En ja hoor, wat later verscheen de luiaard en konden medewerkers haar gezonde baby weer afgeven. Op videobeelden van de reünie is te zien hoe de moeder haar jonkie weer in de armen sluit. Traag maar zeker, zoals het een echte luiaard betaamt.