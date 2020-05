Coronamaatregelen en lockdowns geven wilde bijen en insecten een beetje ademruimte JOBR

28 mei 2020

13u55

Bron: BBC 0 Dieren De coronacrisis en de bijhorende maatregelen hebben ook zo hun positieve kant. Zo hadden de lockdowns overal ter wereld een positief effect op het aantal bijen en hun levensomstandigheden. De maatregelen zorgden voor een meer diervriendelijke omgeving voor insecten. Daar hebben bijen veel baat bij, want ze zijn steeds minder talrijk, maar uiterst belangrijk in ons ecosysteem.

Terwijl iedereen tijdens deze coronacrisis zo veel mogelijk thuis moest blijven en de auto in de garage moest laten staan, genoot de natuur van de afwezigheid van verkeer en vervuiling. Een insect dat daar enorm van profiteerde, is volgens wetenschappers de wilde bij. De bijenpopulatie verkleint jaar na jaar door luchtvervuiling, plaatsgebrek of het gebruik van pesticiden. Een lockdown die het menselijke leven on hold zette, leek dus welkom.

Bestuiven

“Bijen zijn dan ook levensnoodzakelijk en belangrijk voor bijvoorbeeld onze voedselproductie”, vertelt Gill Perkins van de Britse bijenorganisatie Bumblebee Conservation Trust aan BBC. “Bijen zorgen ervoor dat een volledig ecosysteem werkt en kan blijven werken.” Een wereld zonder bijen zou er dan ook compleet anders uitzien. Bijen zijn de belangrijkste bestuivers ter wereld. Ze bestuiven een derde van ons eten en 80 procent van de bloemen. Bijen en andere bestuivers hebben een wereldwijd economische waarde van ongeveer 136 miljard euro.

Luchtvervuiling

Een van de belangrijkste gevolgen van de lockdown was de verminderde luchtvervuiling. Er waren een stuk minder auto’s en vrachtwagens op de baan, maar ook schepen bleven in havens liggen en vliegtuigen bleven aan de grond. Luchtvervuiling zorgt ervoor dat bloemengeuren minder doordringend zijn, waardoor bijen moeilijker hun eten vinden. Dat zorgt er vaak voor dat bijen verder weg vliegen om eten te vinden en het terug naar hun nest te brengen. Wanneer er minder luchtvervuiling is, vinden bijen sneller hun eten door de geur, vliegen ze minder ver en werken ze dus efficiënter. Vervuiling bemoeilijkt het werk van de bijen enorm.

Ongeveer 24 miljard bijen en wespen in Noord-Amerika sterven nadat ze worden aangereden door voertuigen. Canadese onderzoekers

Naast de verminderde luchtvervuiling heeft het lagere aantal auto’s nog een voordeel voor de bijen. Zo schatten Canadese onderzoekers dat ongeveer 24 miljard bijen en wespen in Noord-Amerika sterven nadat ze worden aangereden door voertuigen. Daarnaast zijn bermen langs wegen bijvoorbeeld minder onderhouden door de coronacrisis, waardoor die voor extra habitat voor bijen en insecten zorgen. Milieu-activisten en dierenliefhebbers pleiten al langer voor het stoppen met maaien of besproeien van bermen.

Een lockdown kan wilde bijen en insecten misschien wel deugd doen, echt gered zijn ze allerminst. Een lockdown en de huidige coronamaatregelen kunnen dan ook niet voor altijd blijven gelden. Jaarlijks sterven er nog miljoenen bijen en insecten door toedoen van de mens.

