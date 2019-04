Container vol dode beschermde dieren ontdekt in Singapore ADN

04 april 2019

13u49

Bron: ANP 0 Dieren De autoriteiten in Singapore hebben een container ontdekt met bijna 13 ton dode schubdieren (pangolins), een beschermde diersoort. De container kwam uit Nigeria en was bestemd voor een adres in Vietnam.

In China en andere oosterse landen worden de schubben van de dieren een helende werking toegedicht bij vormen van kanker en artritis. Ook geldt het vlees van de dieren als een delicatesse.

In de container, die volgens de papieren ingevroren rundvlees zou bevatten, troffen de autoriteiten de schubdieren aan, verpakt in 230 zakken. Het gaat om de grootste vangst in de laatste vijf jaar. Tussendoor werd ook nog 177 kilo aan ivoor gevonden. De waarde van de smokkelwaar wordt geschat op omgerekend meer dan 100 miljoen euro.



Jaarlijks vallen ongeveer 100.000 schubdieren ten prooi aan stropers. Het voortbestaan van alle acht soorten in Afrika en vooral Azië is daardoor bedreigd.