Compleet uitgemergelde hond aangetroffen in appartement Waver: asielmedewerkers geschokt mvdb

06 juni 2020

08u40

Bron: 7s7 0 Dieren Foto’s van een uitgemergelde hond die is aangetroffen op een appartement in Waver (Waals-Brabant) wekken grote verontwaardiging op. Het totaal uitgehongerde teefje Fiona weegt door verwaarlozing nog amper zeven kilo, terwijl ze in gezonde toestand 21 kilo zou moeten wegen. Of ze het overleeft, is nog maar de vraag.

Geschokte medewerkers van het honden- en kattenasiel Sans Collier deelden donderdag vreselijke foto’s van de viervoeter. “De vijfjarige Fiona was van alle voedsel beroofd en lag al weken vastgebonden aan een reling in een leeg appartement in Waver”, luidt het in een bericht op Facebook. “Ze lag in haar eigen uitwerpselen, was compleet uitgehongerd en vertoonde tekenen van totale uitdroging. Ze woog nog zeven kilogram, een derde van haar normale gewicht. De overlevingskansen zijn gering.”

Haar baasje zou hebben verklaard dat het teefje niet meer at “na een gevecht met een andere hond” en “dat hij van plan was om naar de dierenarts te gaan.” Het dierenasiel daagt hem voor de rechter en heeft klacht tegen hem ingediend.

De vrijwilligers van het dierenasiel zijn gewend aan moeilijke situaties, maar zulk wekenlang leed is ook voor hen ongezien. Sans Collier plaatste Fiona destijds zelf bij het bewuste baasje, wat de zaak extra pijnlijk maakt. Medewerkers kwamen ooit langs voor een inspectie “en toen leek alles in orde”. “Een mislukking voor onze opvang (... ), al zijn dergelijke catastrofes op tien jaar tijd op één hand te tellen en hebben we 12.000 dieren wel met succes bij een nieuw baasje ondergebracht. Toch is elke mislukking één te veel.”

Het veertig man tellende team dat instaat voor de afwikkeling van een adoptie neemt de tijd om alles op een rijtje te zetten en hun werking te verbeteren. Het dierenasiel is niet te spreken over de lokale autoriteiten. Die zouden de eigenaar hebben meegedeeld dat hij zijn hond mogelijk terug kan krijgen als Fiona voldoende is aangesterkt. Ook zou langs overheidswege te lang zijn gewacht met ingrijpen. Omwonenden klaagden al langer over de verwaarlozing, klinkt het.



