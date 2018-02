Commando's naar muizenplaag op eiland bij Zuidpool Bob van Huet

Tien commando's, drie speurhonden en zelfs een minister zijn onderweg vanuit Nieuw-Zeeland naar de afgelegen en onherbergzame eilandengroep Antipoden, ongeveer 800 kilometer ten zuidoosten van Nieuw-Zeeland.

Bedoeling van de bijzondere expeditie is te kijken of er geen of in ieder geval veel minder muizen leven op de sub-Antarctische Antipodeneilanden, even boven de Zuidpool. Want die muizen vormden een plaag. Ooit zijn ze per ongeluk van een boot aan land gekomen, mogelijk door wat schipbreuken een eeuw geleden. Sindsdien hebben de knagers zich vermenigvuldigd met dramatische gevolgen voor sommige van de oorspronkelijke bewoners van het hoofdeiland: albatrossen, kuifpinguïns en de groene karakiri, een bijzondere papagaaiensoort en zeldzame insecten. De muizen aten kuikens van de albatrossen levend op.

Twee jaar geleden ontketenden de Nieuw-Zeelandse autoriteiten al een groot offensief tegen het de muizen. 65 ton vergiftigd graan werd per speciaal overgevaren helikopter uitgestrooid over ruim 2.000 hectare. Dertien verdelgers verbleven drie maanden op het eiland om de klus te klaren. Dat viel niet mee. Alleen al om bij hun verblijven te komen moest het team een bijna twintig meter hoge klif beklimmen. Een documentaire daarover was recent te zien op National History Channel.

Ten minste twee soorten insecten zouden al zijn uitgestorven door de muizen en veel zeevogels broeden nu alleen nog op afgelegen rotseilandjes die nog muisvrij zijn. Voor het project was destijds ruim twee miljoen euro uitgetrokken, voornamelijk afkomstig van de Nieuw-Zeelandse overheid, het Wereld Natuur Fonds en ook particulieren.

Bedoeling van de expeditie die nu is uitgevaren is te kijken of het allemaal heeft geholpen. De hoop is dat de meeste muizen inderdaad zijn vergiftigd. Volgens milieuminister Eugenie Sage die meevaart naar Antipodes gaat het om een enorme opgave op een van de meest onherbergzame plekken ter wereld. “Als er muizen waren die de verdelging van 2016 hebben overleefd zullen er inmiddels wel weer genoeg zijn om vast te stellen dat ze er nog zijn”, aldus Sage.