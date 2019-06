Coloradokever duikt straks massaal op in aardappelvelden én mogelijk ook in uw tuin

01 juni 2019

De coloradokever is al enkele jaren gestaag in opmars, maar dit jaar groeit de populatie heel sterk aan. Dat komt deels door de warme zomer van vorig jaar.

"Ze hebben toen veel eitjes kunnen leggen", zegt Kurt Cornelissen, coördinator van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt in Gazet van Antwerpen. "Die larven hebben de winter overleefd, omdat er geen enkele week aan één stuk door strenge vorst was. Met als gevolg dat er nu veel nieuw leven is dat binnenkort weer kan kweken. Als je weet dat één vrouwtje tot 800 eitjes legt, kunnen het er dus heel veel worden."

Uitgeroeid

Opmerkelijk is dat de coloradokever zowat twintig jaar geleden nagenoeg uitgeroeid was. Ooit meegereisd met planten uit Mexico groeide hij decennia geleden uit tot de gesel van de boeren. Zo zijn de larven erg vraatzuchtig en kunnen ze aardappelvelden ontbladeren. Door bestrijdingsmiddelen, vooral gericht tegen de bladluis, legden veel coloradokevers echter het loodje. "Maar door die sproeistoffen zijn er ook nuttige beestjes gedood zoals lieveheersbeestjes", zegt Cornelissen. "Nu wordt er gerichter gesproeid, ook op aardappelen. Dat is goed, maar zo blijven de coloradokevers buiten schot."

Invasie

Wie vlak bij een aardappelveld woont waar coloradokevers eitjes hebben gelegd, kan in juli een 'invasie' aan kevers door de tuin zien trekken, zegt Cornelissen. Ze zoeken dan nieuw voedsel. "Vorig jaar waren er al mensen die er plots een paar duizend zagen passeren door het gras en over het terras. Deze zomer verwacht ik dat zeker opnieuw."