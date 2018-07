Colombiaanse bende zet prijs op hoofd van drugshond nadat die tonnen coke ontdekt Redactie

26 juli 2018

14u52

Bron: AD.nl 3 Dieren Een Colombiaanse politiehond die enorme hoeveelheden verdovende middelen heeft ontdekt, is uit veiligheidsoverwegingen overgeplaatst.

Een drugsbende heeft een prijs van 200 miljoen peso (ruim 59.000 euro) op het hoofd gezet van de Duitse herder Sombra, zeggen bronnen binnen de inlichtingendiensten volgens de BBC. De beloning zou zijn uitgeloofd door de Urabeños, een machtige criminele organisatie. Het zou de gangsters een doorn in het oog zijn dat de zesjarige hond herhaaldelijk tonnen cocaïne heeft ontdekt.

Sombra ('Schaduw') trof eerder een lading van 5,3 ton van de harddrug aan in de plaats Turbo en vond recentelijk nog eens 4 ton van het witte poeder in auto-onderdelen. De hond is bij de politie in dienst sinds hij een puppy was. Zijn drugsvondsten hebben volgens de politie geleid tot 245 aanhoudingen.



Volgens de politie werd de hond altijd goed beschermd en in de gaten gehouden, maar is de hond uit voorzorg toch overgeplaatst naar het EL Dorado vliegveld bij hoofdstad Bogota. Daar is het dier populair bij kinderen. Ze willen allemaal met de hond op de foto, twittert de Colombiaanse politieafdeling die zich richt op de strijd tegen de drugscriminelen.

Het is niet ongewoon dat de Urabeños een geldbedrag zetten op diegenen die hen in de weg staat. In 2012 vond de Colombiaanse politie foldertjes van de bende, waarop stond dat iedereen die een agent zou doden ruim 400 euro zou krijgen. Dat de bende nu ook een prijs op het hoofd van een dier zet, laat zien dat Sombra de Urabeños toch flinke financiële schade heeft toegebracht.

Noticias RCN on Twitter AmanecerRCN | Sombra, la perra antinarcóticos narcótico que ha recibido amenazas por parte de la mafia https://t.co/BXPS3y0hKi https://t.co/aC5w3rzwZ9

Policía Antinarcóticos on Twitter A pesar de tener 6 añitos, a la agente sombra le sobra vitalidad 🐶 ha sido reconocida porque protege la vida de los niños, niñas y adolescentes del veneno mortal de las drogas. Todos la quieren y puedes tomarte tu selfie en el aeropuerto @BOG_ELDORADO. Guao 🐶