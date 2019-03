Circusolifant gaat gezellig op wandel in Vilnius Arnd Leroy

30 maart 2019

15u39

Bron: ENEX 0

De inwoners van Vilnius waren aangenaam verrast toen ze een wel heel bijzondere verschijning zagen in hun stad. Er was namelijk een circusolifant op wandel in de Litouwse hoofdstad. De inwoners dachten dat olifant Rani ontsnapt was, maar het dier is zo groot dat ze de baasjes gewoon niet zagen lopen. Toch waren de voorbijgangers niet bang van de reus. Ze vonden het een prachtige verschijning.