Circusleeuwen gered uit zoo in Oekraïne waar ze in vieze kooi rondjes draaiden. Ze krijgen nieuw leven in Afrika KVDS

23 november 2018

08u05

Bron: Facebook, Daily Mail 9 Dieren Een dierenbeschermingsorganisatie heeft vier voormalige circusleeuwen gered die in erbarmelijke omstandigheden leefden in een zoo in Oekraïne. De drie leeuwinnen zaten in een kooi van beton en staal die amper 35 vierkante meter groot was en het welpje in een apart hok. Ze werden met het vliegtuig naar Zuid-Afrika gebracht, waar ze nu een nieuw leven krijgen.

Het was Lionel De Lange (53) van The Lawrence Anthony Earth Org (LAEO) die Charlie, Kai, Luca en de kleine Nathan ontdekte. “Normaal gezien focussen we op het redden van bruine beren in Oekraïne”, vertelt de man. “Terwijl we met zo’n operatie bezig waren, vonden we de 4 leeuwen in een private zoo in het westen van het land. Ze leefden er in vreselijke omstandigheden. (lees hieronder verder)

De Lange slaagde erin om eigenaar te worden van de vier voormalige circusdieren en aangezien er geen opvangcentrum voor leeuwen bestaat in Oekraïne, besloot hij hen naar Zuid-Afrika te brengen. Hij zamelde daarvoor 36.000 euro in dankzij dierenvrienden van over de hele wereld.





De man documenteerde de reis van meer dan 3 dagen en ruim 8.000 kilometer met aangrijpende foto’s. Daarop is te zien hoe de verdoofde dieren eerst via de weg en daarna met het vliegtuig naar Afrika worden overgebracht. Gisteren kwamen ze aan in het Kragga Kamma Game Reserve, waar ze hun schuchtere eerste stapjes zetten op Afrikaanse bodem. (lees hieronder verder)

Het was een hele verandering in vergelijking met de vieze en ijskoude kooi waar ze al heel hun leven inzaten. In hun nieuwe thuis hebben de leeuwen 14.000 vierkante meter – ongeveer anderhalf FIFA-voetbalveld – natuur ter beschikking. “Het was ongelofelijk”, aldus De Lange, die meereisde met de dieren, samen met zijn vrouw Anya en een dierenarts. “De zon scheen en ze genoten van hun ontbijt van impala. Ik kan het haast niet onder woorden brengen.”

Natuur

Het Kragga Kamma Game Reserve wordt uitgebaat door Ayesha Cantor en haar man Mike. Zij investeerden 15.000 euro in het nieuwe verblijf van de leeuwen, waar bezoekers hen kunnen zien en meer te weten kunnen komen over het leven van de dieren. “Lionel heeft ons moeten overhalen om dit te doen, want onze dieren lopen normaal gezien vrij rond in de natuur. Aanvankelijk zeiden we dat we geen dieren in gevangenschap wilden houden. Maar Lionel overtuigde ons om hen toch een nieuwe thuis te geven.”