Circusleeuw zet tanden en klauwen in dierentemmer: “Ik vreesde voor een slachtpartij” Tom Tates

04 april 2019

16u57

Bron: AD.nl 6 Dieren Hamada Kouta, een 32-jarige dierentemmer uit Oekraïne, is tijdens een circusvoorstelling in de stad Lugansk aangevallen door een van zijn leeuwen. Op beelden van het incident is te zien hoe het roofdier tegen de temmer opspringt, zijn vlijmscherpe klauwen tegen hem uitslaat en probeert in zijn nek te bijten. Kouta slaagt er gelukkig snel in om de leeuw tot bedaren te brengen.

De circusvoorstelling werd gevolgd door vooral ouders en jonge kinderen. Het publiek reageerde geschokt toen bleek dat Kouta gewond raakte aan een arm, been en zijn rug. De leeuwentemmer onderbrak zijn show en bedankte met een ‘glimlach’ op zijn gezicht de toeschouwers. De dieren in de kooi, een aantal leeuwen, werden op dat moment al via een tunnel naar hun hokken gedirigeerd.



De bezoekers waren natuurlijk vreselijk hard geschrokken. “Mijn hart stopte toen de leeuw de trainer aanviel’’, aldus een moeder. “Ik vreesde voor een slachtpartij terwijl op de achtergrond een vrolijk circusdeuntje klonk.’’

Na de aanval toonde de temmer in de coulissen zijn verwondingen. Kouta zei zijn dieren volledig onder controle te hebben gehad, maar dat er altijd iets mis kan gaan. “Terwijl ik een leeuw naar me toe riep, werd ik door een andere frontaal aangevallen. Toen ik naar achteren sprong om mezelf te verdedigen, struikelde ik per ongeluk over een kruk. Dáárdoor viel ik. Niet omdat de leeuw me tegen de grond werkte. Gelukkig kon ik hem met een corrigerend tikje kalmeren en terugsturen naar het midden van de ring.’’

Heldhaftig optreden

Over zijn verwondingen haalde hij zijn schouders op. “Dat is nu eenmaal het risico als je met leeuwen speelt.” Na een korte tijd rust en een behandeling door artsen stapte Kouta weer de ring in om zijn mislukte optreden nog eens dunnetjes over te doen. Tijdens die show, waarbij de leeuwentemmer nog steeds onder het bloed zat, hielden de roofdieren zich koest. Vervolgens kreeg Kouta een groot applaus voor zijn heldhaftige optreden.

Kouta vermoedt dat de dieren tijdens het incident “enigszins uit balans” waren. “We waren net bij het circus gearriveerd en moesten vrijwel direct optreden. Daardoor waren de leeuwen onrustiger dan onder normale omstandigheden.”

Kouta vertelde ook nog dat als roofdieren hun trainer aanvallen, dat meestal voor 99 procent de schuld is van de trainer. “Daarvan was ook hier sprake. Ze hadden vooraf meer rust moeten hebben.” En: “De dieren zijn net mijn kinderen. Ik ken ze door en door en vertrouw ze eigenlijk meer dan mensen.’’

Hij piekert er niet over te stoppen met zijn optredens met roofdieren. In ons land zijn voorstellingen met wilde, in gevangenschap levende dieren overigens al een tijd verboden.