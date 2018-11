Choquerende video: twaalf jachthonden en in nauw gedreven hert vallen één na één in ravijn mvdb

19 november 2018

11u25

Bron: PACMA 0 Dieren Beelden van een jachtpartij lokken afschuw uit in Spanje. Op een video die in handen is gekomen van de politieke partij PACMA is te zien hoe in de zuidelijke regio Andaloesië zeker twaalf honden en een hert in een ravijn vallen. PACMA, die als partij streeft naar een dierenvriendelijker beleid, eist meteen een verbod op jachten waarin honden worden ingezet.

Het filmpje (niet voor gevoelige kijkers) start wanneer de meute jachthonden het hert al helemaal in het nauw heeft gedreven en zich al bijtend op de prooi werpt. Het neergezegen hert vecht voor zijn leven en bevindt zich op de rand van een klif. De honden springen langs en erover, terwijl nog meer honden toekomen. Het leidt ertoe dat zeker twaalf honden één na één in de ravijn tuimelen.



De persoon die het filmpje heeft gemaakt, bevindt zich aan de andere kant van de klif. Pas na 36 seconden komt een jager in beeld die rustig op het hert afstapt en wellicht met een mes het beest te lijf wil gaan. Het hert valt uiteindelijk zelf van de klif met nog drie honden in zijn kielzog. Enkele honden hebben de val overleefd en lijken zelfs amper gewond. Toch is er grote verontwaardiging over de beelden die al meer dan 400.000 keer zijn bekeken op Facebook.



PACMA eist een onmiddellijk verbod op jachten waarin honden worden ingezet. De partij laakt het uitblijven van een dierenbeschermingswet die soortgelijke jachten verbiedt. Wetsvoorstellen daarover blijven dode letter.

WAARSCHUWING - HEFTIGE BEELDEN: NIET VOOR GEVOELIGE KIJKERS