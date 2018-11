China wil pandapark creëren dat bijna 100 keer zo groot is als de Efteling TTR

09 november 2018

19u06

Bron: Business Insider 11 Dieren China wil in de stad Chengdu een pandapark annex reservaat creëren met een oppervlakte van 69 vierkante kilometer. Ter vergelijking: dat is bijna 100 keer zo groot als de Efteling. De overheid wil de circa 1.800 reuzenpanda’s beter beschermen en voldoende ruimte geven.

De Chinese autoriteiten willen het Chengdu Panda Base, een reservaat voor reuzenpanda’s net buiten het centrum van de stad, uitbreiden tot een reusachtig complex met de naam Beihu Panda Park. Het reservaat zal bestaan uit een dorpje aan een meer en een onderzoekscentrum. Wetenschappers zullen zich in het pandadorp toeleggen op de training van jonge panda’s die in gevangenschap geboren zijn. De trainers hopen de dieren zo goed mogelijk voor te bereiden op een leven in het wild.

De overheid wil voornamelijk een “zorgvuldige balans” vinden tussen de ervaringen van het publiek en de inspanningen om de panda’s beter te beschermen. “Niet alle gebieden zullen dezelfde ‘interactiegraad’ hebben met de bezoekers”, verduidelijkt Tao Zhang van het ontwerpbureau Sasaki. “De reuzenpanda is de belangrijkste ambassadeur voor Chengdu en een icoon voor de stad”, zegt Zhang. “Het dier is een integraal deel van de identiteit, cultuur en economie van de stad.”

Naar schatting leven er in China ongeveer 1.800 reuzenpanda’s in het wild. De dieren leven meestal solitair, vaak ver van elkaar. Het aantal panda’s in het wild lijkt de afgelopen jaren iets toe te nemen. De VN besloot daarom in 2016 dat de reuzenpanda geen ‘bedreigde’ diersoort meer is, maar een ‘kwetsbare’.

Het ontwerpbureau Sasaki wil naast het nieuwe reservaat ook drie nieuwe metrolijnen aanleggen en zes nieuwe stations rondom het park. Zhang kan echter nog niets zeggen over de oplevering van de projecten van zijn bureau en de totale kostprijs van het project. De autoriteiten verwachten dat het park jaarlijks zo'n 20 miljoen bezoekers zal trekken.