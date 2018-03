China plant gigantisch panda-natuurpark van 1,3 miljard euro Sander van Mersbergen

08 maart 2018

14u02

China steekt de komende vijf jaar ruim 1,3 miljard (!) euro in een groot natuurpark voor reuzenpanda's. Om een idee te geven: dat is ruim 600.000 euro per levende panda wereldwijd. De oppervlakte van het beschermde leefgebied wordt 2 miljoen hectare.

Dat is ongeveer de helft van de oppervlakte van Nederland, en twee keer het Yellowstone park in de VS. In het park, dat voornamelijk op het grondgebied van de Chinese provincie Sichuan komt te liggen, krijgen de reuzenpanda's een aaneengesloten leefgebied. De streek is het enige gebied ter wereld waar reuzenpanda's in het wild voorkomen.

In het te creëren park kunnen de zwart-witte beren vrijuit soortgenoten tegenkomen. De Chinese overheid hoopt uiteraard dat het niet bij tegenkomen blijft - het wat luie karakter van de reuzenpanda ten spijt. Bedoeling is dat de pandapopulatie er groter en sterker van wordt.

De aanleg van het park werd afgelopen najaar al aangekondigd. Deze week maakte de regionale afdeling van de Bank of China bekend dat het 10 miljard yuan - omgerekend 1,3 miljard euro - bijdraagt. Dat gaat niet alleen naar de panda's, maar vooral ook naar armoedebestrijding onder de bevolking van het gebied, meldt het Chinese persbureau Xinhua. Daarnaast wordt de infrastructuur van het gebied opgekalefaterd. De hoop is dat het toerisme in de streek aantrekt.

Naar schatting leven er in China tegen de 2.000 reuzenpanda's in het wild. De dieren leven meestal solitair, vaak ver van elkaar. Het aantal panda's in het wild lijkt de afgelopen jaren iets toe te nemen. De VN besloot daarom in 2016 dat de reuzenpanda geen 'bedreigde' diersoort meer is, maar een 'kwetsbare'.