China maakt handel in tijgers en neushoorns toch niet legaal ND

13 november 2018

13u52

Bron: AD.nl 0 Dieren De Chinese overheid stelt het opheffen van een handelsverbod op neushoorn- en tijgerproducten uit. China’s adjunct-secretaris-generaal Ding Xuedong laat dit in een persbericht weten. Een reden voor het uitstel geeft hij niet. Eind vorige maand kreeg China nog veel kritiek nadat ze de tijger- en neushoornhandel legaal maakte.

In het persbericht staat dat er “na onderzoek is besloten de tenuitvoerlegging van het plan uit te stellen”. De huidige regelgeving blijft dus van kracht. Het gaat om het verbod op het importeren en exporteren van tijger- en neushoornproducten, het kopen, verkopen of transporteren van neushoorns en tijgers en het verwerken van botten van de tijger en hoorns van de neushoorn in medicijnen.

Verder laat de Chinese regering weten dat het land zich al heel lang inzet voor natuurbehoud en dat zeker zal blijven doen. “Onze kijk op het behouden van wilde dieren is niet veranderd. We blijven maatregelen nemen om de illegale smokkel van tijgers, neushoorns en hun producten te stoppen.”



Eind vorige maand reageerde het Wereld Natuur Fonds (WWF) verontwaardigd op het besluit om het handelsverbod op te heffen. Producten van dieren die in gevangenschap worden gehouden en ‘antieke’ tijgerbotten en neushoornproducten mochten opnieuw verhandeld worden. Daarnaast mochten tijgerbotten en hoorns van de neushoorn weer worden verkocht aan specifieke ziekenhuizen.