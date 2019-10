China kweekt varkens zo groot als ijsberen kv

06 oktober 2019

04u04

Bron: ANP 0 Dieren In het zuiden van China leeft een varken dat zo groot is als een ijsbeer. Het beest is 500 kilo schoon aan de haak en maakt onderdeel uit van een kudde die speciaal wordt gefokt om uit te groeien tot gigantische exemplaren. Een “normaal” vleesvarken weegt rond de honderd kilo.

Het fokprogramma is een van de maatregelen die de Chinezen nemen om het enorme tekort aan varkensvlees op te lossen. Door een aantal uitbraken van varkenspest is volgens schattingen de veestapel gehalveerd en zijn de prijzen naar recordhoogten gestegen. Via eerdere fokprogramma's is het gemiddelde gewicht van een Chinees varken al toegenomen tot ongeveer 200 kilo. Doel is de beesten zo groot mogelijk te krijgen, om zo een maximale vleesopbrengst te generen.

De Chinese vicepremier Hu Chunhua waarschuwt dat de varkensvleestekorten in zijn land alleen maar toenemen. Hij verwacht een jaarlijks tekort van 10 miljoen ton. Dat is meer dan er nu jaarlijks wereldwijd wordt verhandeld. Reden te meer om de productie in China flink op te krikken, aldus Chunhua.